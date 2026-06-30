رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، از توزیع ۸۸۲ تن کالای اساسی ویژه محرم و صفر در استان خبر داد و گفت: این اقلام با قیمت ۱۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار در اختیار هیئت‌های مذهبی استان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: از ابتدای محرم تاکنون، ۸۸۲ تن کالای اساسی با ۱۰ درصد کمتر از قیمت بازار، با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گیلان، بین هیئت‌های مذهبی و مواکب عزاداری استان توزیع شد.

وی با بیان اینکه توزیع کالا‌ها بین هیئت‌های مذهبی تا پایان ماه محرم ادامه دارد، افزود: تاکنون ۹۰ تن مرغ منجمد، ۲۴۱ تن روغن خوراکی، ۳۰۱ تن شکر و ۲۵۰ تن برنج ویژه تنظیم بازار، برای برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در گیلان توزیع شده است.