آبیاری ۲۷۸ هزار اصله نخل از آب سد خاییز

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر گفت: با پایان موفقیت‌آمیز عملیات دور نخست آبیاری که طی آن بیش‌از ۲۷۸ هزار اصله نخل در شبکه آبیاری اهرم از آب سد خاییز سیراب شدند، دور دوم آبیاری سال ۱۴۰۵ آغاز شد.