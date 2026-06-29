به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو هیئت امنای هیئت عاشقان حسینی نیک‌آباد با اشاره به اینکه این آموزش‌ها به مدت ۱۰ شب پیاپی برگزار شده است، گفت: این برنامه‌ها با هدف آگاهی‌بخشی به جوانان، ترویج ازدواج آگاهانه و تقویت بنیان خانواده در فضای معنوی محرم برگزار شده است.

میثم رضوانی با اشاره به اینکه کاهش آمار طلاق و افزایش آمار ازدواج در منطقه از دیگر اهداف برگزاری این برنامه‌هاست، افزود: در این نشست‌ها موضوعاتی همچون شناخت پیش از ازدواج، مسئولیت‌پذیری در زندگی مشترک، ساده‌زیستی، گذشت و همراهی در خانواده مطرح شد تا جوانان با آگاهی بیشتر و با الهام از فرهنگ عاشورا و سبک زندگی حسینی، مسیر درست‌تری برای تشکیل خانواده انتخاب کنند.

وی افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی در کنار آیین‌های عزاداری می‌تواند زمینه‌ای برای توجه بیشتر به مسائل اجتماعی و فرهنگی جوانان فراهم کند و به تحکیم بنیان خانواده در جامعه کمک کند.