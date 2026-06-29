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محرم در جرقویه استان اصفهان فرصتی شده است تا در کنار عزاداری برای امام حسین (ع)، جوانان با مفاهیم مسئولیتپذیری و انتخاب آگاهانه در مسیر ازدواج آشنا شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو هیئت امنای هیئت عاشقان حسینی نیکآباد با اشاره به اینکه این آموزشها به مدت ۱۰ شب پیاپی برگزار شده است، گفت: این برنامهها با هدف آگاهیبخشی به جوانان، ترویج ازدواج آگاهانه و تقویت بنیان خانواده در فضای معنوی محرم برگزار شده است.
میثم رضوانی با اشاره به اینکه کاهش آمار طلاق و افزایش آمار ازدواج در منطقه از دیگر اهداف برگزاری این برنامههاست، افزود: در این نشستها موضوعاتی همچون شناخت پیش از ازدواج، مسئولیتپذیری در زندگی مشترک، سادهزیستی، گذشت و همراهی در خانواده مطرح شد تا جوانان با آگاهی بیشتر و با الهام از فرهنگ عاشورا و سبک زندگی حسینی، مسیر درستتری برای تشکیل خانواده انتخاب کنند.
وی افزود: برگزاری چنین برنامههایی در کنار آیینهای عزاداری میتواند زمینهای برای توجه بیشتر به مسائل اجتماعی و فرهنگی جوانان فراهم کند و به تحکیم بنیان خانواده در جامعه کمک کند.