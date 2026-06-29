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معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ خواستار شفافسازی بودجههای قرآنی در جلسات شورای فرهنگ عمومی شد و بر تدوین طرحهای ویژه برای مناطق مرزی و گردشگری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید رضا ارباب سلیمانی در دیدار با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای آذربایجان غربی، اردبیل و تهران برلزوم رعایت عدالت در توزیع اعتبارات قرآنی در استانها تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی با بیان اینکه شایسته است مدیران استانی در توزیع اعتبارات فرهنگی، انصاف و عدالت را رعایت کنند، افزود: در مسیر خدمترسانی به ساحت قرآن کریم و اهلبیت (ع) کوتاهی نکنیم و زمینه گسترش فعالیتها و معارف قرآنی را در استانها بیش از پیش فراهم و سلامت جامعه را تضمین کنیم و فراموش نکنیم پیشگیری بهتر از درمان است.
وی با تاکید بر ضرورت طرح و تبیین برنامههای قرآنی در جلسات شورای فرهنگ عمومی استانها، ادامه داد: شایسته است در این جلسات، برنامههای اثرگذار قرآنی بهطور دقیق معرفی و میزان اعتبارات اختصاصیافته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اعلام شود تا دیگر مدیران استانی با الگو برداری از آن در راستای تبلیغ و ترویج فعالیتهای قرآنی بویژه برگزاری نمایشگاه قرآن استان، برنامهریزی، تلاش و مشارکت کنند.
رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: دستگاهها غالبا بودجه و ردیف قرآنی دارند، اما این پرسش مطرح است که چرا این اعتبارات آنطور که انتظار میرود در فعالیتهای موثر و رویدادهای مهم قرآنی از جمله نمایشگاه قرآن، هزینه نمیشود. از اینرو پیشنهاد میشود در جلسات شورای فرهنگ عمومی استانها، الگوهای عملی برای مشارکت بیشتر در فعالیتهای قرآنی ارائه و تبیین شود.
حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی با اشاره به تأثیرگذاری و نقش مهم مدیران در شورای فرهنگ عمومی استان، افزود: نقشآفرینی اعضای محترم شورا میتواند به تقویت و گسترش برنامههای فرهنگی و قرآنی در مرکز استانها و شهرستاها کمک کند.
وی مهمترین رسالت این وزارتخانه را ارتقای فرهنگ عمومی دانست و گفت: فرهنگ عمومی کشور عزیزمان با فرهنگ قرآن و عترت پیوند عمیق و استواری دارد. در برنامهریزهای فرهنگی از این سرمایه بزرگ و معنوی غفلت نکنیم.
رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت فریضه نماز، تاکید کرد: مدیران استانی در گفتمانسازی و ترویج فرهنگ اقامه نماز در محیطکار و جامعه، اهتمام، برنامهریزی و همکاری بیشتری داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی همچنین با تاکید بر لزوم توجه ویژه به برخی مناطق، افزود: برای مناطق مرزی و گردشگری در معرض تهاجم فرهنگی، لازم است برنامهها و طرحهای ویژه قرآنی طراحی و اجرا شود تا روحیه دینداری مردم و ارزشهای معنوی حفظ و تقویت گردد.
وی با اشاره به برنامه منظم و مدون این مرکز در ارتباط چهره به چهره با مدیران استان ها، گفت: هدف اصلی این نشستها، ارزیابی دقیق و جامع عملکرد قرآنی استانهای هدف در سال ۱۴۰۴ و همچنین برنامهریزی راهبردی برای سال جاری است. در این راستا، تفاهمنامههای همکاری دوجانبه میان مرکز عالی قرآن و عترت و استانها به امضا میرسد تا گام مؤثری در جهت بسط و تعمیق فعالیتهای قرآنی در سطح کشور ایفا شود.
در این نشست معاون قرآنی وزیر فرهنگ با قدردانی از تلاشهای فعالان قرآنی استان ها، بر نقش برجسته آنها در مقاطع مختلف تاریخی، بهویژه در حوزه امنیت، فرهنگ، اقتصاد و مسائل اجتماعی تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی ادامه داد: این نشستهای کارشناسی، گامی مهم در راستای تحقق سیاستهای کلان قرآنی کشور و ارتقاء سطح فرهنگ و معارف قرآنی در میان آحاد جامعه محسوب میشود.
وی افزود: انتظار میرود با اجرایی شدن تفاهمنامههای منعقد شده، شاهد پویایی و اثربخشی هرچه بیشتر فعالیتهای قرآنی در استانها باشیم.