کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: وقوع بیشینه دمای حدود ۴۰ و بالاتر از ۴۰ درجه در اغلب نقاط خراسان جنوبی امروز و فردا (۸ و ۹ تیر) را انتظار داریم.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: به لحاظ دمایی هرچند از امروز تا صبح جمعه روند کاهش نسبی دمای هوا پیش بینی می‌شود، اما کماکان وقوع بیشینه دمایی حدود ۴۰ و بالاتر از ۴۰ درجه را در اغلب نقاط خراسان جنوبی در امروز و فردا انتظار داریم.

زارعی افزود: همچنین با عبور امواج ناپایدار از تراز میانی جو خراسان جنوبی احتمال بارش پراکنده در نیمه شمالی در این مدت دور از انتظارنیست.

وی گفت: براساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی تا اواخر هفته ضمن افزایش ابر در برخی ساعات، وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گرد و خاک در مناطق مستعد و بویژه نوار شرقی خراسان جنوبی قابل پیش بینی است که سبب کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا در مرز شرقی و طوفان گرد و خاک و احتمال بروز خسارت خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: با توجه به ماندگاری هوای گرم و وزش باد شدید و گرد و خاک همچنین کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا هشدار سطح زرد کماکان به قوت خودش باقی است و در ۲۴ ساعت گذشته تشدید گرما در اکثر نقاط خراسان جنوبی داشتیم به طوری که ۲۲ ایستگاه از ۲۷ ایستگاه ثبت دما وقوع دمای ۴۰ و بالاتر از ۴۰ درجه را گزارش کردند.



بندان با حداکثر دمای ۴۹ درجه سیلسیوس دومین ایستگاه گرم کشور و بیرجند در بین مراکز کشور با حداکثر دمای ۴۳ درجه سیلسیوس سومین مرکز گرم کشور بوده است.

قهستان و زهان با حداقل دمای ۱۹ درجه سیلسیوس خنک‌ترین ایستگاه‌های خراسان جنوبی بوده‌اند.