معاون پژوهشی دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: ۷۰ درصد بیماری‌هایی که روی انسان شناسایی می‌شود، قابل بررسی و آزمایش روی نمونه حیوانی مگس سرکه است.

حکیمه زالی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: آزمایشگاه مگس سرکه با نام علمی دروزوفیلا ملانوگاستر شناخته می‌شود، این مدل یک نمونه حیوانی همانند موش در علم پزشکی است و مزایای بسیاری از جمله هزینه و طول عمر کمتر دارد که کمک می‌کند نتایج تحقیقات پزشکی با سرعت و نتیجه بخشی بیشتر حاصل شود.

وی ادامه داد: فرایند پیری، بیماری‌های رفتاری وعلوم اعصاب ازجمله حوزه‌های پزشکی است که تاکنون تحقیقات علمی پزشکی آن، روی مگس سرکه انجام شده است.

زالی با بیان اینکه بررسی سمیت دارو‌ها و اثربخشی آن و تاثیر ذرات نانو در مطالعات دارویی از مواردی است که تاکنون با تحقیقات روی مگس سرکه بررسی شده است، ادامه داد: این دانشکده تنها آزمایشگاه مگس سرکه را در کشور داراست و در غرب آسیا نیز ۳ آزمایشگاه فعال مگس سرکه وجود دارد.

وی گفت: در این آزمایشگاه ۱۱ خط تخصصی در زمینه ژنتیک، دارویی و بافتی و. در نظر گرفته شده است.

زالی افزود: همه آزمایش‌ها و تحقیقاتی که روی سلول حیوانی انجام می‌شود روی مگس سرکه انجام شدنی است.

وی گفت: همچنین ۷۰ درصد بیماری‌هایی که در انسان قابل شناسایی است روی مگس سرکه قابل ارزیابی و تحقیق است و در این آزمایشگاه تحقیقات گسترده‌ای روی مگس سرکه آلزایمری صورت گرفته است که با ۶۰ درصد موفقیت در تشخیص ودرمان آلزایمر در این نمونه حیوانی همراه بوده است که به زودی با اخذ مجوز این تحقیقات وارد مرحله انسانی خواهد شد.