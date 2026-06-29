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در مراسمی از ۱۳ نفر از پیشکسوتان حوزه صنفی شهر گرمسار قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت در جمع اصناف و بازاریان شهرستان گرمسار گفت: با حمایت بازاریان در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ مسیر جایگزین برای جابه جایی کالا ایجاد شد و هیچ کمبودی در دوران دفاع مقدس سوم و بعد از آن در بازار کالایی کشور وجود نداشت.
حسین شریعتمدار تهرانی با اشاره به اینکه بازاریان نقش مهمی در تنظیم بازار دارند افزود: از ابتدای امسال نظارت و بازرسی در حوزه بازار و صنوف با هدف کنترل بازار و با مشارکت اتحادیهها و اتاق اصناف و نظارت ستاد تنظیم بازار انجام و ۴۰۰ میلیارد تومان پرونده تعزیراتی برای متخلفان تشکیل شده است .
یادگار احمدی مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان زا فعالیت بیش از ۳۸ هزار واحد صنفی استان سمنان و ۵ هزار واحد صنفی شناسنامه دار در شهرستان گرمسار خبرداد
یاسر عربی نماینده مردم شهرستانهای گرمسارو آرادان در مجلس شورای اسلامی هم بازاریان را نقطه اتکا و طلایی در اقتصاد عنوان کرد.
حجت الاسلام سید علیرضا امام جمعه گرمسار نیز خاطرنشان کرد : بازاریان در شرایط بحرانها در کنار کشور و مردم بودند