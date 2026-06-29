مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم از آغاز اجرای پویش‌های فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی همزمان با برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت خبر داد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم از آغاز اجرای پویش‌های فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی همزمان با برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت در این شهر خبر داد و گفت: این پویش‌ها با هدف ترویج فرهنگ میزبانی، آموزش حضور ایمن زائران، ساماندهی خدمات مردمی و ثبت ماندگار این رویداد طراحی شده است.

عباس ذاکری با اشاره به اجرای پویش «فرهنگ میزبانی» افزود: از شهروندان قمی دعوت شده متناسب با امکانات خود، در اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به زائران مشارکت کنند.

مراسم های تشییع قائدشهید امت به شرح زیر است:

روز‌های شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم: مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (قدّس‌سرّه) تهران.

روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌ویکم ماه محرم: مراسم تشییع در تهران.

روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌ودوم ماه محرم: مراسم تشییع در شهر مقدّس قم.

روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیه‌السلام: مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام‌رضا (ع)