

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان عشق‌آباد گفت: یک کشاورز سخاوتمند عشق آبادی، با نیتی پاک و به عنوان زکات مستحبی، مقدار یک تُن و ۱۰۰ کیلوگرم خربزه مرغوب به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان به کمیته امداد امام خمینی (ره) تحویل داد.

حجت‌الاسلام بنی خزایی افزود: این خیر با این اقدام انسان‌دوستانه، لبخند بر لبان خانواده‌های عزتمند و نیازمند این شهرستان نشاند.

وی با قدردانی از این حرکت ارزشمند، گفت: این محصول با حفظ کرامت مددجویان، بین آنان توزیع خواهد شد.