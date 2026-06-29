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کشاورز سخاوتمند عشق آبادی ۱۰۰ میلیون تومان زکات مستحبی پرداخت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان عشقآباد گفت: یک کشاورز سخاوتمند عشق آبادی، با نیتی پاک و به عنوان زکات مستحبی، مقدار یک تُن و ۱۰۰ کیلوگرم خربزه مرغوب به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان به کمیته امداد امام خمینی (ره) تحویل داد.
حجتالاسلام بنی خزایی افزود: این خیر با این اقدام انساندوستانه، لبخند بر لبان خانوادههای عزتمند و نیازمند این شهرستان نشاند.
وی با قدردانی از این حرکت ارزشمند، گفت: این محصول با حفظ کرامت مددجویان، بین آنان توزیع خواهد شد.