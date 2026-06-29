جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با رد ادعای رسانه‌های معاند درباره نابودی سامانه‌های پدافندی، گفت: با اتکا به ظرفیت‌های نیرو‌های مسلح، امروز شاهد جهش و تحولات مداوم در سامانه‌های پدافندی هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «محمد یوسفی خوش‌قلب» جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش در گفت‌وگویی در واکنش به ادعا‌های اخیر رسانه‌های بیگانه مبنی بر تضعیف سامانه‌های پدافند هوایی کشور، با رد این ادعا، اظهار داشت: برگزاری منظم برنامه‌های مختلف در سراسر کشور، هم‌زمان با امنیت کامل مرز‌های آبی و خاکی و نبود هرگونه پرنده متخاصم در آسمان ایران، گویای پویایی، هوشمندی و آمادگی کامل شبکه یکپارچه پدافند هوایی در قالب یک مجموعه توانمند و زنده است.

وی با تاکید بر اینکه، هیچ مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد، این‌ شایعات را فضاسازی رسانه‌ای دشمن دانست و با اشاره به روند مستمر به‌روزرسانی سامانه‌ها عنوان کرد: به‌کارگیری تجهیزات نوین، کارآمد و مؤثر در صحنه رزم و مدیریت نبرد هوایی، یک فرایند روزمره و دائمی در نیروی پدافند هوایی است.

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به آسیب‌دیدگی بخشی از تجهیزات در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، تصریح کرد: با اتکا به ظرفیت‌های علمی، صنعتی و دانش‌بنیان در نیروی پدافند هوایی، وزارت دفاع و مجموعه نیرو‌های مسلح، امروز شاهد جهش‌ها و تحولات مداوم در سامانه‌های پدافندی هستیم.

امیر سرتیپ خوش‌قلب همچنین درباره توان پهپاد‌ی کشور، گفت: ما توانسته‌ایم از گنبد‌های آهنین دشمن عبور کنیم و خود را به اهداف مورد نظر برسانیم که این خود نشان‌دهنده وجود پهپاد‌های بسیار قوی، پیشرفته و با قابلیت‌های بی‌نظیری است که در اختیار نیرو‌های مسلح قرار دارد.

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش خاطرنشان کرد: توسعه و به‌کارگیری پهپاد‌های پیشرفته در صحنه رزم، اکنون به یک امر عادی و متداول در مجموعه نیرو‌های مسلح تبدیل شده است و الحمدلله این روند با سرعت و قدرت ادامه دارد.