به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آئین قرعه کشی مسابقات لیگ کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان مازندران با شرکت ۲۰ تیم در سالن اجتماعات هیات کشتی استان مازندران برگزار شد.

تیم‌های شرکت کننده در این دوره از رقابت‌ها در ۵ گروه ۴ تیمی به مصاف هم خواهند رفت.

در گروه الف منطقه شرق، تیم‌های وسطی کلا آمل، هیات کشتی بهشهر، رزم آوران ارطه، سوادکوه بزرگ و هیات کشتی بابلسر باهم رقابت می‌کنند.

آکادمی حیدری قائمشهر، خانه کشتی دارابکلا، بابلکنار بابل، هیات کشتی ساری و شهدای بیزیکی جویبار، تیم‌های حاضر در گروه ب منطقه شرق هستند.

در گروه الف غرب، تیم‌های تختی تنکابن، هیات کشتی چمستان، هیات کشتی نوشهر، مقاومت رامسر و شیرخدای آمل حضور دارند.

سبزینه گستر تنکابن، ناتلکنار افراسیاب کلا، آریج اسپرت آمل، هیات کشتی فریدونکنار و هیات کشتی آذربایجان شرقی، تیم‌های شرکت کننده در گروه ب غرب خواهند بود.

آئین قرعه کشی و گروه بندی لیگ کشتی آزاد نوجوانان استان با حضور نوری زاده دبیر هیات کشتی مازندران، نبیلی مسئول کمیته لیگ هیات کشتی استان و ناظری مدیر تیم‌های کشتی آزاد پایه و نمایندگان تیم‌های مختلف برگزار شد و در خصوص مسائل مختلف لیگ بحث و تبادل نظر شد.