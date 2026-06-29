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اهدای یک دستگاه انکوباتور به بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین، جلوهای از نیکوکاری ماندگار و مسئولیت اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهر مادری، حیات بخش است و این بار یاد یک مادر، بهانهای شد برای بخشیدن امید به نوزادانی که نخستین روزهای زندگی را در بخش مراقبتهای ویژه میگذرانند.
آقای سبزه، نیکوکار ارجمند، مبلغ ۴ میلیارد ریال را برای خرید یک دستگاه انکوباتور پیشرفته برای اهدا به بیمارستان امام خمینی ره اسفراین هزینه کرد تا نجات بخش نوزادان نارس باشد.
انکوباتور، محیطی ایمن و کنترلشده برای نوزادان نارس فراهم میکند دستگاهی که نبود آن میتواند روند درمان را با چالش جدی روبهرو کند.
خیر این دستگاه میگوید: کار را به نیت مادرم انجام دادم و همیشه باور داشت که کمک به درمان، کمک به زندگی است. امیدوارم این دستگاه بتواند جان نوزادان بیشتری را نجات دهد و یاد مادرم را زنده نگه دارد.