به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهر مادری، حیات بخش است و این بار یاد یک مادر، بهانه‌ای شد برای بخشیدن امید به نوزادانی که نخستین روز‌های زندگی را در بخش مراقبت‌های ویژه می‌گذرانند.

آقای سبزه، نیکوکار ارجمند، مبلغ ۴ میلیارد ریال را برای خرید یک دستگاه انکوباتور پیشرفته برای اهدا به بیمارستان امام خمینی ره اسفراین هزینه کرد تا نجات بخش نوزادان نارس باشد.

انکوباتور، محیطی ایمن و کنترل‌شده برای نوزادان نارس فراهم می‌کند دستگاهی که نبود آن می‌تواند روند درمان را با چالش جدی روبه‌رو کند.

خیر این دستگاه می‌گوید: کار را به نیت مادرم انجام دادم و همیشه باور داشت که کمک به درمان، کمک به زندگی است. امیدوارم این دستگاه بتواند جان نوزادان بیشتری را نجات دهد و یاد مادرم را زنده نگه دارد.