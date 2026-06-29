جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سازمان بین‌المللی هیدروگرافی که در لیما، پایتخت پرو برگزار شد، موفق به کسب ریاست کمیسیون هیدروگرافی منطقه دریایی راپمی و تصویب برنامه راهبردی جدید این کمیته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نادر پسنده مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، از موفقیت‌های ایران در دو نشست مهم سازمان بین‌المللی هیدروگرافی خبر داد.

وی اظهار داشت: در بیست‌وچهارمین اجلاس کمیته فرعی توسعه ظرفیت (CDSC24) و هجدهمین اجلاس کمیته هماهنگی بین‌منطقه‌ای (IRCC18)، دستاوردهای مهمی برای کشورمان به ثبت رسید.

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین نتایج این دو اجلاس که در خردادماه ۱۴۰۵ به‌صورت حضوری و مجازی در لیما، پایتخت پرو برگزار شد، شامل «تأیید برگزاری یازدهمین اجلاس کمیسیون هیدروگرافی منطقه دریایی راپمی به ریاست جمهوری اسلامی ایران» و «تصویب برنامه راهبردی جدید این کمیته برای دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۲» بود.

پسنده با تأکید بر مشارکت مؤثر ایران در این نشست‌ها، این دستاوردها را نشان‌دهنده جایگاه علمی و بین‌المللی کشورمان در حوزه هیدروگرافی دانست و افزود: ریاست ایران بر کمیسیون منطقه راپمی، فرصت مغتنمی برای توسعه همکاری‌ها و ارتقای سطح دانش هیدروگرافی در منطقه فراهم خواهد کرد.