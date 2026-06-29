به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آبتین طاهری با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق زارعین و دولت، اظهار داشت: شورای اصلاحات ارضی نقشی کلیدی در بازنگری و اصلاح نواقص فنی و حقوقی ناشی از فرآیند تنظیم سند زارعان ایفا می‌کند و دقت در این فرآیند، ضامن پیشگیری از اختلافات ملکی و پایداری تولید در بخش کشاورزی است.

وی با تبیین رویکرد تخصصی این مدیریت در حوزه مهندسی و حقوقی اراضی افزود: این شورا مأموریت دارد تا هفت نوع اصلاحیه کلان شامل اصلاح پلاک ثبتی، مشخصات سجلی، مبزر، سهام، مساحت، نام روستا و سایر مغایرت‌های موجود در اسناد سنواتی را بررسی و مرتفع نماید.

‌طاهری در پایان با اشاره به عملکرد سه ماهه نخست سال جاری خاطرنشان کرد: در راستای تسریع در پاسخگویی به مطالبات کشاورزان، طی برگزاری سه جلسه فشرده و کارشناسی، ۳۰ پرونده کلیدی مورد بررسی دقیق قرار گرفت که منجر به صدور آراء نهایی و تعیین تکلیف قطعی این اراضی شد.