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دوره آموزشی ـ ترویجی روز مزرعه با موضوع کشت گیاهان دارویی، با حضور جمعی از کشاورزان پیشرو و بانوان فعال در حوزه کشاورزی در پلدشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دوره آموزشی ـ ترویجی روز مزرعه با موضوع کشت گیاهان دارویی، با حضور فرماندار، مدیر و کارشناسان جهاد کشاورزی، آقای جبارزاده، مدیر کشاورزی و منابع طبیعی سازمان منطقه آزاد و جمعی از کشاورزان پیشرو و بانوان فعال در حوزه کشاورزی در پلدشت برگزار شد.
فرماندار پلدشت، ضمن اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه گیاهان دارویی، این بخش را زمینهای مناسب برای ایجاد اشتغال، بهویژه برای زنان عنوان کرد و اظهار داشت که کشت این محصولات به دلیل امکان اجرا در سطوح کم و نیاز آبی محدود، میتواند بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی و درآمدزایی بانوان فراهم آورد. ای
قربانی همچنین بر اهمیت توسعه زنجیره ارزش در این حوزه، از جمله بستهبندی، فرآوری و عرقگیری گیاهان دارویی، تأکید کرده و آن را از عوامل مؤثر در ایجاد ارزش افزوده، توسعه اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه برشمرد.
در ادامه آقای اسدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدشت، ضمن اشاره به سطح زیر کشت گیاهان دارویی در شهرستان، بر اهمیت مدیریت بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی تأکید کرد و توسعه کشت گیاهان دارویی را یکی از راهکارهای مؤثر در راستای افزایش بهرهوری، تنوعبخشی به تولیدات کشاورزی و سازگاری با شرایط کمآبی دانست.
این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش فنی بهرهبرداران، ترویج الگوی کشت، استفاده بهینه از منابع آبی و معرفی ظرفیتهای اقتصادی گیاهان دارویی برگزار شد.