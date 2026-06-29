رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مبارزه با پدیده فروش پایان‌نامه، سرقت علمی و تخلفات مرتبط با جدیت پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ افشین سفاهن، رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در حال حاضر چند پرونده در این زمینه در قوه قضاییه در حال رسیدگی است. در بخشی از این پرونده‌ها احکام صادر شده و تعدادی از افراد متخلف نیز دستگیر شده‌اند. سایر پرونده‌ها نیز در مراحل رسیدگی قرار دارند که عمدتاً مربوط به فعالیت در حوزه فروش پایان‌نامه و آثار علمی است.

رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به فعالیت برخی مؤسسات و شرکت‌های غیرمجاز در حوزه جذب دانشجو افزود: علاوه بر مقابله با تخلفات علمی، با افرادی که تحت عناوین مختلف و با وعده‌های واهی اقدام به جذب دانشجو می‌کنند نیز برخورد شده است. این افراد با سوءاستفاده از علاقه داوطلبان به تحصیل در رشته‌ها و دانشگاه‌های معتبر، ادعا‌هایی مطرح می‌کنند که بدون پشتوانه قانونی و اجرایی است.

سفاهن درباره آخرین وضع اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، از تداوم برخورد‌های قضایی و حقوقی با متخلفان این حوزه خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات وزارت علوم در مقابله با تخلفات علمی گفت: مبارزه با پدیده فروش پایان‌نامه، سرقت علمی و تخلفات مرتبط، از مدت‌ها قبل در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته و همچنان با جدیت دنبال می‌شود. این موضوع یکی از خطوط قرمز نظام آموزش عالی کشور به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته مواردی از فعالیت شرکت‌های جعلی شناسایی شد که مدعی ارائه خدمات پذیرش و هدایت تحصیلی بودند. این مجموعه‌ها شناسایی و اقدامات لازم برای برخورد با آنها انجام شد.

سفاهن به داوطلبان و خانواده‌ها توصیه کرد: پیش از استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌ای، نسبت به بررسی و احراز اصالت آنها اقدام کنند.