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ارزش معاملات صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در هفته منتهی به ۵ تیر ۱۴۰۵ به ۲۶۴ هزار و ۴۲ میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از میان ۵۶۳ صندوق سرمایهگذاری فعال در بازار سرمایه، ۵۵ درصد آنها از نوع صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETFs) و ۴۵ درصد دیگر از نوع صدور و ابطالی هستند.
این گزارش حاکی است: مجموع ارزش مبادلات صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت در هفته گذشته، با ۳ درصد رشد نسبت به ۲ هفته پیش، به ۱۸۰ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسید تا این نوع از صندوقها همچنان بیشترین سهم را از مجموع کیک معاملات هفتگی صندوقهای سرمایهگذاری به خود اختصاص داده باشند.
افزایش ارزش مبادلات در صندوقهای سهامی
ارزش معاملات صندوقهای سهامی از ۳۰ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۲۹ خرداد، به ۴۹ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۵ تیر رسید که بیانگر افزایشی ۶۴ درصدی بود. با این افزایش گروه صندوقهای سهامی از بیشترین رشد هفتگی در میان انواع صندوقهای سرمایهگذاری برخوردار شدند.
در مقابل، ارزش معاملات صندوقهای طلا از ۵۶ هزار و ۶۴۱ میلیارد تومان در ۲ هفته قبل، به ۲۵ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان در هفته گذشته کاهش یافت تا بیش از ۵۵ درصد افت را تجربه کند.
همچنین ارزش معاملات صندوقهای نقره از ۵ هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان در ۲ هفته قبل، به ۲ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان در هفته گذشته کاهش یافت که معادل ۶۲ درصد افت است.
صندوق سرمایهگذاری در حاملهای انرژی نیز در هفته گذشته با ثبت یک هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان معامله افت حدود ۶۰ درصد کاهش را نسبت به عملکرد ۲ هفته پیش تجربه کرد.
کاهش ارزش معاملات در اغلب گروهها
ارزش معاملات صندوقهای مختلط هم از ۲ هزار و ۸۴ میلیارد تومان در ۲ هفته گذشته به یک هزار و ۷۲۹ میلیارد تومان در هفته قبل رسید.
معاملات صندوقهای زعفران نیز در این دوره از ۵۲۸ میلیارد تومان به ۳۴۳ میلیارد تومان کاهش یافت.
در بخش املاک و مستغلات نیز ارزش معاملات از یک هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان در ۲ هفته قبل، به یک هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان در هفته گذشته رسید.
در این بین ارزش معاملات سایر صندوقهای سرمایهگذاری از ۹۳۸ میلیارد تومان در ۲ هفته قبل، به یک هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان در هفته گذشته افزایش یافت.