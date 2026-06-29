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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان از اجرای طرح سراسری آرامش در بازه ۷۲ ساعت در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیدامیرحسین موسوی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان به اجرای بیستوهشتمین مرحله طرح سراسری «آرامش» اشاره داشت و افزود: طرح مذکور طی بازه ۷۲ ساعته در استان سمنان به اجرا درآمده است.
وی ادامه داد: ارتقای امنیت اجتماعی، مقابله با آسیبهای ناشی از مواد مخدر، شناسایی و پاکسازی اماکن جرم خیز و برخورد قاطع با خردهفروشان مواد مخدر از اهداف طرح است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان با تاکید بر اینکه در اجرای طرح از توان یگانهای انتظامی استان بهره گرفته شده است، یادآور شد: تمرکز طرح به شناسایی و پاکسازی نقاط آلوده و پاتوقهای توزیع مواد مخدر بوده است.
موسوی ضمن بیان اینکه مأموران پلیس در این طرح با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی با سوداگران مرگ برخورد کردند، ادامه داد: در مجموع ۲۱۰ نفر شامل قاچاقچیان، خردهفروشان مواد مخدر و معتادان شناسایی و دستگیر شدند.
وی از متلاشی شدن یکی از باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر در جریان اجرای این عملیات خبر داد و اضافه کرد: در این طرح بیش از ۱۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.