۵۲ نیروی متخصص و استقرار ۳۲ تیم فوریت‌های پزشکی از کرمان در مسیر‌های اصلی و شهر‌های مقصد برای خدمت‌رسانی در ایام تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اعزام می شود.

اعزام تیم‌های پزشکی کرمان به تهران و مشهد برای مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید

اعزام تیم‌های پزشکی کرمان به تهران و مشهد برای مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از اعزام ۵۲ نیروی متخصص و استقرار ۳۲ تیم فوریت‌های پزشکی در مسیر‌های اصلی و شهر‌های مقصد تهران و مشهد برای خدمت‌رسانی در ایام تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب خبر داد.

دکتر خادمی‌پور گفت: که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، از تاریخ ۱۱ تا ۲۰ تیر، ۳۲ تیم فوریت‌های پزشکی به همراه ۹ دستگاه آمبولانس و ۵ دستگاه اتوبوس آمبولانس در شهر‌های مقصد مستقر خواهند بود تا در ایام وداع با پیکر مطهر امام شهید، آماده خدمت‌رسانی باشند.

وی با اشاره به ابلاغ برنامه مراسم، تأکید کرد: شورای سیاستگذاری سلامت در حوادث استان کرمان، مقرر کرده است که علاوه بر اعزام نیرو‌های عملیاتی به مشهد مقدس و تهران، تمامی مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، واحد‌های عملیاتی بهداشتی و اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی در سطح استان در حالت آماده‌باش کامل قرار گیرند.

خادمی‌پور همچنین با توجه به احتمال بالای گرمازدگی در این ایام، از شرکت‌کنندگان خواست تا با رعایت نکات بهداشتی، استفاده از لباس مناسب، کلاه و نوشیدن مایعات کافی، سلامت خود را حفظ کنند.

وی در ادامه با تأکید بر مدیریت هیجانات در تجمعات بزرگ، از عزاداران خواست از هرگونه شتاب‌زدگی، ایجاد هراس یا فریاد زدن در میان جمعیت خودداری کنند؛ چرا که هیجانات ناگهانی می‌تواند منجر به تکانه‌های جمعیتی و حوادث ناخوانده شود.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کرمان در پایان با اشاره به حجم بالای تردد در جاده‌های بین‌شهری، از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از عجله در رانندگی، از بروز حوادث جاده‌ای در این ایام پیشگیری کنند.