جلسه پیگیری و بررسی آخرین وضعیت مسائل و موضوعات خانواده‌های معزز شهدای جنگ رمضان، به ریاست رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ در این جلسه، رضایی با اشاره به اهمیت تسریع در روند رسیدگی به امور محوله و پیگیری دقیق مطالبات خانواده‌های معزز شهدا، خواستار هم‌افزایی، هماهنگی و اهتمام جدی تمامی واحد‌های مرتبط برای رفع مشکلات و پاسخگویی مؤثر به نیاز‌های این خانواده‌های گران‌قدر شد.

مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ با بیان اینکه تکریم خانواده‌های شهدا در گرو اقدام عملی و حل مسائل آنان است و این مهم تنها با هماهنگی، مسئولیت‌پذیری و پیگیری مستمر محقق خواهد شد، خاطرنشان کرد: رسیدگی دقیق، زمان‌بندی مشخص برای حل مسائل و ارائه گزارش مستمر از روند اقدامات، باید در دستور کار همه واحد‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

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