آیین سنتی تدفین نمادین شهدای کربلا در روستای مجره خلخال برگزار شد.این آیین یکی از ده اثر ثبت شده استان اردبیل در فهرست آثار معنوی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل یکی از ده اثر ثبت شده ملی معنوی و مذهبی در استان اردبیل آیین سنتی تدفین شهدای کربلا در روستای مجره خلخال است.

اهالی ولایت‌مدار خلخال در آئینی با حضور در روستای مجره از توابع بخش مرکزی خلخال دفن نمادین شهدای کربلا را در مسجد جامع این روستا برگزار کردند.

این مراسم طبق سنت ۱۵۰ ساله اهالی در یوم سیزدهم ماه محرم با نوای «بیزگلمیشوق دفن اللیک شاه شهیدانی» با حضور ریش سفیدان و جوانان روستا برگزار می‌شود.

قبیله بنی اسد سه روز بعد از شهادت امام حسین (ع) برای دفن شهدا به کربلا آمده و با کمک امام سجاد (ع) پس از شناسایی پیکر‌های مطهر شهدای کربلا اقدام به دفن آنان می‌کنند.

در این مراسم اهالی روستای مجره با اعتقاد به این موضوع که باید فرهنگ عاشورا و شهادت اولویت اعتقادات اهالی این روستا باشد این مراسم را تا پاسی از شب در مسجد جامع برگزار می‌کنند.