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نمایندگان خراسان رضوی در ترکیب تیمهای ملی والیبال نشسته مردان و بانوان کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ چین حضور خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دهمین مرحله اردوی تیم ملی والیبال نشسته مردان کشورمان از ۹ تیرماه در تهران آغاز میشود و این تیم پس از پایان اردو، ۱۴ تیرماه برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان عازم چین خواهد شد.
در بخش مردان، هادی رضایی، سرمربی نامدار والیبال نشسته ایران، به همراه مهدی بابادی و علی اکبری توپکانلو از خراسان رضوی در اردوی تیم ملی حضور دارند.
همچنین دوازدهمین مرحله اردوی متصل به اعزام تیم ملی والیبال نشسته بانوان نیز از ۹ تیرماه به مدت یک هفته در تهران برگزار میشود و ملیپوشان بانوان نیز ۱۴ تیرماه راهی کشور چین خواهند شد.
در بخش بانوان، هادی رضایی به عنوان مشاور فنی، زکیه احتشامزاده به عنوان مربی بدنساز و فاطمه جهانی، ندا پنجهباشی و زهرا لطفی به عنوان ورزشکار از خراسان رضوی در جمع دعوتشدگان حضور دارند.
تیمهای ملی والیبال نشسته مردان و بانوان ایران در این رقابتها برای کسب عنوان قهرمانی جهان و سهمیه مستقیم پارالمپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس تلاش میکنند.