به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال آقایان کشورمان در دیدار معوقه پنجره دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ امروز دوشنبه ۸ تیر ساعت ۱۷ به وقت ایران، در شهر امان کشور اردن مقابل سوریه به رقابت خواهد پرداخت.

علیرضا شریفی، مبین شیخی، مجید رحیمیان، پیتر گیرگوریان، محمد مهدی حیدری، آرمان زنگنه، ارسلان کاظمی، متین آقاجانپور، سالار طاهری، محمد رحیمی، سالار منجی و سید مهدی جعفری ۱۲ ملی‌پوش کشورمان هستند که زیر نظر سوتیریس مانولوپولوس سرمربی تیم ملی آقایان در این دیدار حاضر خواهند شد.

محمد مهدی حیدری با ۲۰ سال، در این دیدار جوان‌ترین و ارسلان کاظمی با ۳۶ سال مسن‌ترین بازیکن ایران هستند. میانگین سنی ایران در این بازی ۲۵.۱ سال است. همچنین بلند قامت‌ترین بازیکن ایران با قد ۲۰۷ سانتی متر، سالار منجی و کوتاه قامت‌ترین بازیکن ایران با قد ۱۷۵ سانتی متر، مبین شیخی است. میانگین قدی ایران در این بازی ۱۹۸ سانتی متر است.

دیدار ایران و سوریه در این رقابت‌ها را رباح نوجیم از لبنان، بودی مرفان از اندونزی و ایسام السیابی از عمان قضاوت خواهند کرد. همچنین امل محمد از قطر به عنوان ناظر فنی در این بازی حضور دارد.

برنامه کامل بازی‌های تیم ملی در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

دیدار معوقه پنجره دوم

دوشنبه ۸ تیر/ ساعت ۱۷:۰۰

ایران - سوریه

پنجره سوم

پنجشنبه ۱۱ تیر/ ساعت ۲۰:۰۰

ایران - اردن

یکشنبه ۱۴ تیر/ ساعت ۱۷:۰۰

ایران - سوریه