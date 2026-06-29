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جلسه کمیته کارشناسی پایش محصولات کشاورزی زیرمجموعه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس جهاد کشاورزی سمیرم گفت: هدف از برگزاری این جلسه با توجه به نزدیک شدن به برداشت محصولات زراعی شهرستان از جمله محصول راهبردی گندم جلوگیری از قاچاق و صیانت از این محصول است.
ابوذر رحمانی افزود: شهرستان سمیرم میانگین تولید ۳۵ هزارتن گندم را در سال دارد و پیش بینی میشود امسال با توجه به بارندگیهای بهار برداشت گندم در شهرستان در سطح بالایی باشد.
وی گفت: هر نوع قاچاق این محصول خلاف است و در صورت مشاهده به پیگرد قانونی دارد.