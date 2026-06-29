رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران از آغاز مرحله منطقه‌ای چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از امروز هشتم تیر خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با اشاره به آغاز چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، از برگزاری مرحله منطقه‌ای این رقابت‌ها در پنج منطقه از استان مازندران خبر داد.

حجت‌الاسلام مصطفی سیفی‌کناری با اعلام جزئیات این رویداد قرآنی، برنامه زمان‌بندی و مکان برگزاری هر منطقه را به شرح زیر اعلام کرد:

منطقه اول (شهر‌های بابل، بابلسر، بندپی، سوادکوه، قائمشهر): این مسابقات روز ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در آستانه مقدس امامزاده ابراهیم (ع) بابلسر برگزار خواهد شد.

منطقه دوم (شهرستان‌های نکا، بهشهر، گلوگاه): این منطقه میزبان مسابقات برادران در روز ۹ تیر و خواهران در روز ۱۰ تیر خواهد بود که هر دو در سالن ارشاد شهر گلوگاه برگزار می‌شوند.

منطقه سوم (ساری، جویبار، میاندورود): رقابت‌های این منطقه روز ۲۰ تیرماه برگزار می‌شود. مکان مسابقات برادران، مؤسسه قرآنی لاریم در جویبار و برای خواهران، حسینیه حیدرآباد تعیین شده است.

منطقه چهارم (آمل، لاریجان، بلده، نور، محمودآباد): این مسابقات روز ۲۲ تیرماه به میزبانی محمودآباد برگزار خواهد شد. محل برگزاری برای برادران، سالن ارشاد و برای خواهران، امامزاده قاسم (ع) محمودآباد است.

منطقه پنجم (رامسر، عباس‌آباد، تنکابن، نوشهر، چالوس): آخرین مرحله منطقه‌ای در روز ۲۳ تیرماه در نوشهر برگزار می‌شود. برادران در امامزاده سید محمد (ع) و خواهران در مؤسسه قرآنی تازآباد با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

حجت‌الاسلام سیفی‌کناری در پایان با تأکید بر اهمیت این دوره از مسابقات، گفت: تمامی مسابقات رأس ساعت ۸ صبح آغاز خواهد شد و از شرکت‌کنندگان و علاقه‌مندان دعوت می‌شود با رعایت برنامه‌ریزی لازم در این محفل معنوی حضور یابند.