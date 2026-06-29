به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی»کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: با توجه به بررسی نقشه‌های هواشناسی، از امروز تا اواخر هفته افزایش نسبی دما مورد انتظار است و دمای هوا حدوداً ۳ تا ۴ درجه نسبت به روز گذشته افزایش خواهد داشت.

وی افزود: در این مدت یک توده هوای گرم در سطح استان مستقر می‌شود. دمای بیشینه در نواحی سردسیری استان به ۳۷ تا ۳۹ درجه و در نواحی گرمسیری به ۴۷ تا ۴۹ درجه خواهد رسید.

رستمی گفت: طی امروز و فردا و همچنین روز جمعه، وزش باد در نواحی مرزی و جنوبی استان نسبتاً شدید است و احتمال بروز غبار و افت کیفیت هوا در این نواحی وجود دارد.