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معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن در بازدید از ایستگاه راهآهن جلفا، بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای این ایستگاه مرزی برای توسعه ترانزیت بینالمللی، حمل بار و رونق اقتصادی منطقه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی راهآهن جمهوری اسلامی ایران، ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن، در پایان سفر یکروزه خود به شهرستان جلفا، از بخشهای مختلف ایستگاه راهآهن این شهر بازدید کرد و بر تقویت نقش راهبردی این ایستگاه در حوزه ترانزیت بینالمللی و حمل بار تأکید نمود.
مدیرعامل راهآهن در این بازدید میدانی، ضمن بررسی آخرین وضعیت زیرساختها، تأسیسات، امکانات بهرهبرداری، ظرفیتهای لجستیکی و برنامههای توسعهای ایستگاه راهآهن جلفا، موقعیت ممتاز این ایستگاه در شبکه حملونقل کشور را مورد توجه قرار داد.
وی اظهار داشت: ایستگاه جلفا به دلیل قرار گرفتن در یکی از مهمترین محورهای ریلی شمالغرب کشور، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه حملونقل بینالمللی، افزایش ترانزیت کالا و گسترش همکاریهای ریلی با کشورهای همسایه برخوردار است.
ذاکری با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، رویکرد اصلی راهآهن را برنامهریزی برای افزایش بهرهوری ایستگاههای مرزی و توسعه خدمات لجستیکی دانست و افزود: ایستگاه جلفا میتواند نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کند.
وی همچنین توسعه حملونقل ریلی را یکی از ارکان رشد اقتصادی کشور برشمرد و گفت: تقویت زیرساختهای ایستگاههای مرزی و افزایش ظرفیتهای عملیاتی آنها، زمینه را برای رشد مبادلات تجاری، توسعه صادرات، افزایش ترانزیت و ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای بینالمللی فراهم میکند.
مدیرعامل راهآهن در ادامه، بر ضرورت هماهنگی میان بخشهای مختلف راهآهن برای استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود تأکید کرد و خواستار برنامهریزی دقیق در راستای ارتقای بهرهوری، افزایش کیفیت خدمات و توسعه فعالیتهای لجستیکی در ایستگاه جلفا شد.
وی با اشاره به شناسایی ظرفیتهای جدید سرمایهگذاری، بهبود فرآیندهای بهرهبرداری و استفاده از توان بخش خصوصی در اجرای طرحهای توسعهای، بیان کرد: استفاده از همه ظرفیتهای موجود در ایستگاه جلفا میتواند به افزایش سهم حملونقل ریلی در جابجایی بار، رونق کریدورهای بینالمللی و توسعه اقتصادی منطقه منجر شود.