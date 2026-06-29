کودک هفت ساله آباده‌ای که بر اثر مسمومیت با موادمخدر ، دچار ایست تنفسی شده بود به کمک عوامل اورژانس نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،‌ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ شهرستان آباده گفت: کودک هفت ساله آباده‌ای مسموم با مواد مخدر در حالی به پایگاه اورژانس منتقل شد که دچار بیهوشی، ایست تنفسی و تغییر رنگ پوست (کبودی) شده بود.

صادق رضا فرهادی افزود: پس از رسیدن گروه اورژانس، اقدامات نجات بخش شامل باز کردن راه هوایی، تنفس مصنوعی و اکسیژن درمانی برای کودک آغاز و با توجه به شک به مسمومیت با مواد مخدر، گروه پزشکی اقدام به رگ‌گیری و اجرای روش‌های دارویی کردند.

وی بیان کرد: پس از تثبیت علائم حیاتی و رفع خطرات تهدید کننده حیات، کودک تحت مراقبت‌های ویژه به بیمارستان آباده منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ شهرستان آباده گفت: مسمومیت‌های مشابه در کودکان، اغلب ناشی از عدم توجه والدین در نگهداری مواد مخدر و قرار دادن آنها در دسترس کودکان است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.