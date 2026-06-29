بازرس کل قضایی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛
۳۵ مدیر و کارمند متخلف در کهگیلویه و بویراحمد محکوم شدند
محمد مهدی صالحی، بازرس کل قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد، از محکومیت ۳۵ مدیر و کارمند متخلف در این استان خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد، ۱۹ نفر در محاکم قضایی و ۱۶ نفر در هیئتهای تخلفات اداری و نهاد ریاست جمهوری محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
محمدمهدی صالحی، بازرس کل قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح عملکرد یکسال گذشته سازمان بازرسی کل استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این مجموعه با تمرکز بر مقابله با فساد، اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری، حمایت از تولید و اشتغال و صیانت از بیتالمال اقدامات گستردهای را در حوزههای نظارتی، قضایی و اجرایی انجام داده است.بازرس کل قضایی استان افزود: به منظور پیشگیری از جرم و تخلف بین کارکنان و مدیران استان وآگاه سازی مدیران استانی، سال گذشته ۱۲ دوره آموزشی حضوری برای مدیران و کارکنان برخی دستگاههای اجرائی و تعداد ۸۵ جلسه برای سایر مدیران در بازرسی کل استان برگزار شد.
صالحی با تشریح عملکرد یکساله این سازمان همچنین گفت: تشکیل ۱۲ پرونده نظارت و بازرسی (فوق العاده) در شرایط جنگی کشور، تنظیم ۹۲ گزارش هشداردهنده به دستگاههای اجرایی قبل از وقوع هرگونه جرم و تخلف، تعداد ۱۳۸ بازدید از دستگاههای اجرایی به ویژه ادارات خدمات رسان و تعداد ۵۵ بازدید از واحدهای تولیدی سال گذشته در این سازمان انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد شکایات و اعلامات واصله در سامانه ملی رسیدگی نیز تعیین تکلیف و مابقی در حال بررسی و تعیین تکلیف در مهلت مقرر میباشد.
صالحی یاد آور شد: روزهای یکشنبه در راستای حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری برای کارآفرینان و سرمایه گذاران ملاقات عمومی در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی به عنوان عالیترین نهاد نظارتی کشور به منظورحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اجرائی زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است.