شهردار قرچک از اختصاص ۶۰ دستگاه اتوبوس، ون و مینی‌بوس برای جابه‌جایی شهروندان این شهرستان به مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: تمامی تمهیدات لازم برای اعزام منظم و ایمن زائران پیش‌بینی شده است.

اختصاص ۶۰ دستگاه اتوبوس، ون و مینی‌بوس برای انتقال زائران قرچکی به مراسم تشییع رهبر شهید

اختصاص ۶۰ دستگاه اتوبوس، ون و مینی‌بوس برای انتقال زائران قرچکی به مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن خرمی‌شریف با اعلام این خبر گفت: در آستانه برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، شهرداری قرچک با هدف تسهیل در ایاب و ذهاب شهروندان و عاشقان حضور در این مراسم ملی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای در حوزه حمل‌ونقل عمومی انجام داده است.

وی افزود: در راستای خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان، با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت عملیاتی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرستان، تعداد ۶۰ دستگاه اتوبوس، ون و مینی‌بوس به‌صورت ویژه برای انتقال شهروندان قرچکی به محل برگزاری مراسم اختصاص یافته است.

شهردار قرچک با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای اجرای این طرح گفت: تمامی تدابیر لازم در زمینه هماهنگی، ایمنی مسیرها، ساماندهی ناوگان و اعزام به‌موقع شهروندان توسط سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری قرچک اتخاذ شده تا شرکت‌کنندگان بتوانند با سهولت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در این مراسم حضور یابند.

خرمی‌شریف با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در این آیین باشکوه تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری قرچک تمامی ظرفیت‌های خود را برای خدمت‌رسانی به زائران و عاشقان انقلاب اسلامی به کار گرفته است تا شرایط مناسب برای حضور گسترده مردم در این مراسم فراهم شود.

وی در پایان از شهروندانی که قصد شرکت در مراسم تشییع را دارند خواست با عوامل اجرایی مستقر در ایستگاه‌های تعیین‌شده همکاری کنند تا روند جابه‌جایی و اعزام زائران با نظم و سرعت بیشتری انجام شود.