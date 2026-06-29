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رئیس انجمن مویتای ایران با اشاره به عملکرد تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ مالزی، گفت: امروز فاصله مویتای ایران با سکوی نخست جهان به چند امتیاز رسیده است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جواد نصیری با مقایسه عملکرد تیم ملی مویتای در دو دوره اخیر مسابقات قهرمانی جهان، اظهار داشت: سال گذشته در رقابتهای جهانی ترکیه با ۲۱ ورزشکار حضور یافتیم و تنها سه مدال برنز در رده زیر ۲۳ سال و یک مدال طلای بخش فرهنگی (وایکرو) به دست آوردیم، اما در مبارزات بزرگسالان مدالی کسب نشد. امسال با ۱۱ ورزشکار موفق شدیم دو مدال نقره و شش مدال برنز در بخش مبارزات بزرگسالان کسب کنیم که نشاندهنده رشد فنی تیم ملی است.
وی برگزاری اردوهای منظم و هدفمند، فراهم شدن امکانات مناسب تمرینی، تغذیه و ریکاوری و همچنین حمایتهای وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک را از عوامل این پیشرفت دانست.
رئیس انجمن مویتای ایران با اشاره به عملکرد ملیپوشان برابر مدعیان جهان، گفت: فرشته حسنزاده، فاطمه ممانی، مهدی عبدی، سیاوش امیری، نیما آقایوسفی، زهرا نصیری، فاطمه حسینی و مهسا محمودپور برابر قهرمانان و مدالآوران جهان و اروپا مبارزه کردند و نتایج آنها تنها با نگاه به رنگ مدال قابل ارزیابی نیست.
نصیری افزود: بسیاری از اوزان مسابقات از پرترافیکترین جدولها برخوردار بودند و ملیپوشان ایران برای رسیدن به نیمهنهایی ناچار شدند چند مبارزه دشوار را پشت سر بگذارند. همچنین اغلب نمایندگان کشورمان برابر ورزشکارانی شکست خوردند که در نهایت به عنوان قهرمانی جهان رسیدند.
وی درباره عملکرد ستاره مرشدی در فینال مسابقات، گفت: او پس از شکست نمایندگان چینتایپه، بلژیک و اوکراین به فینال رسید و در دیدار پایانی برابر نماینده روسیه مبارزهای نزدیک انجام داد. اگر چند امتیاز مسابقه به شکل دیگری رقم میخورد، ایران میتوانست نخستین طلای خود را در مبارزات بزرگسالان کسب کند.
نایبرئیس فدراسیون مویتای آسیا افزود: امروز دیگر از شکست نزدیک برابر قهرمانان جهان رضایت نداریم و هدف ما تبدیل مدالهای نقره و برنز به طلاست.
وی همچنین با اشاره به شرایط ویژه روزهای منتهی به اعزام تیم ملی، گفت: همزمانی اردوهای آمادهسازی با شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، برنامههای تیم را تحت تأثیر قرار داد، اما با تلاش کادر فنی، ورزشکاران و حمایت مسئولان، ملیپوشان با آمادگی مطلوب در مسابقات حاضر شدند.
نصیری درباره نامگذاری کاروان اعزامی ایران با عنوان «شهدای میناب» نیز افزود: این نام برای ادای احترام به دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب انتخاب شد و اعضای تیم تلاش کردند با رفتار و عملکرد خود شایسته این نام باشند.
رئیس انجمن مویتای گفت: هدف ما تثبیت جایگاه ایران در جمع قدرتهای مویتای جهان است. حمایتهای وزارت ورزش و جوانان، آقای احمد دنیامالی و کمیته ملی المپیک زمینه اجرای برنامههای فنی را فراهم کرد و امیدواریم با تداوم این حمایتها، در آینده نزدیک مدالهای نقره و برنز به طلاهای جهان تبدیل شود.