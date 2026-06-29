برنامه‌های «پرسمان تربیتی»، با موضوع اقتدار عاطفی در تربیت فرزند و «نمایش فرهنگ» با بازخوانی ابعاد شخصیتی و تاریخی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، از رادیو پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «پرسمان تربیتی»، با موضوع بررسی «اقتدار عاطفی در تربیت فرزند و تبیین اصول محبت صحیح به فرزندان»، از رادیو معارف پخش می شود.

این برنامه، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا تراشیون، به موضوع «اقتدار عاطفی و شاخصه‌های محبت صحیح به فرزندان» با تأکید بر به‌اندازه، به‌موقع و به‌دور از افراط بودن محبت می‌پردازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا تراشیون، از کارشناسان و چهره‌های شناخته‌شده حوزه خانواده و تربیت، با حضور در استودیوی برنامه به پرسش‌های شنوندگان درباره مسائل تربیتی و چالش‌های خانواده پاسخ می‌دهد.

در این گفت‌و‌گو، شاخصه‌های محبت صحیح از جمله به‌اندازه بودن، به‌موقع بودن و پرهیز از افراط در ابراز محبت، از منظر آموزه‌های دینی و روان‌شناختی، بررسی خواهد شد.

«پرسمان تربیتی»، از تولیدات گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف است که به تهیه‌کنندگی رضا جعفری و اجرای آرش دارابی، روز‌های دوشنبه، ساعت ۱۶:۰۰، به صورت زنده پخش می‌شود.

شنوندگان می‌توانند سوال‌های خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۵۵۳ و یا تماس با شماره ۰۲۵۳۲۹۱۰۵۵۱ – ۲، مطرح و پاسخ خود را در برنامه بشنوند.

برنامه «نمایش فرهنگ»، با مجموعه‌ای نمایشی، به بازخوانی ابعاد شخصیتی و تاریخی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و حادثه هفتم تیر می‌پردازد.

«نمایش فرهنگ» با رویکردی روایت‌محور، این هفته تلاش دارد بخشی از زندگی، اندیشه‌ها و نقش اثرگذار شهید بهشتی در شکل‌گیری و تثبیت نظام جمهوری اسلامی را برای مخاطبان بازخوانی کند و در کنار آن، به بازنمایی فضای تاریخی حادثه هفتم تیر و تأثیر آن بر جامعه ایران بپردازد.

«نمایش فرهنگ» با بهره‌گیری از قالب نمایشی رادیویی، روایت‌هایی از شخصیت علمی، سیاسی و فرهنگی شهید بهشتی را در قالب داستان و گفت‌و‌گو برای شنوندگان بازآفرینی می‌کند.

این برنامه تا ۱۱ تیر هر شب ساعت ۲۳ از رادیو فرهنگ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.