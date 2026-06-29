رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت: پیوند‌های تاریخی و فرهنگی میان دو ملت افغانستان و ایران، تأکید مستمر بر وحدت اسلامی، تقریب مذاهب، توسعه علمی، نقش جوانان و نظریه تمدن نوین اسلامی، نشان‌دهنده نگاه جامع امام شهید امت به مسائل جهان اسلام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در یادداشتی با رویکردی تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف شخصیت علمی، فکری و سیاسی امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) پرداخته و تلاش می‌کند نقش ایشان را در شکل‌دهی به گفتمان‌های معاصر جهان اسلام تبیین نماید. همچنین جایگاه و تأثیر اندیشه‌های ایشان در افغانستان، به دلیل اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی میان دو ملت، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این یادداشت می‌خوانید:

در تاریخ معاصر جهان اسلام، برخی شخصیت‌ها فراتر از مرز‌های ملی خود تأثیر گذاشته و به بازیگران مؤثر در تحولات فکری و سیاسی منطقه و جهان تبدیل شده‌اند. امام شهید امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) از جمله این شخصیت‌هاست که طی دهه‌های اخیر نه تنها در عرصه رهبری جمهوری اسلامی ایران، بلکه در حوزه اندیشه سیاسی اسلام، فرهنگ، هویت اسلامی و مسائل جهان اسلام نقش‌آفرینی کرده است.

بررسی شخصیت و اندیشه‌های ایشان از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از تحولات سیاسی و فرهنگی منطقه غرب آسیا، گفتمان مقاومت، حمایت از فلسطین، مسئله وحدت اسلامی و مباحث مربوط به استقلال ملت‌ها با دیدگاه‌ها و مواضع ایشان پیوند خورده است. افزون بر این، امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) همواره بر ضرورت پیوند میان دین، علم، پیشرفت و عدالت اجتماعی تأکید داشته و تلاش کرده است الگوی حکمرانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را با مقتضیات عصر جدید سازگار سازد.

در افغانستان نیز به دلیل پیوند‌های گسترده فرهنگی، زبانی، مذهبی و تاریخی با ایران، شخصیت و اندیشه‌های ایشان مورد توجه بسیاری از علما، دانشگاهیان و نخبگان فکری قرار گرفته است. از این رو، مطالعه جایگاه و تأثیر اندیشه‌های ایشان در فضای فکری و فرهنگی افغانستان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

زندگی‌نامه و سیر شکل‌گیری شخصیت علمی و مبارزاتی

امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) در سال ۱۳۱۸ خورشیدی در شهر مشهد مقدس و در خانواده‌ای روحانی و اهل علم دیده به جهان گشود. پدر ایشان، مرحوم آیت‌الله سیدجواد خامنه‌ای، از علمای برجسته و مورد احترام حوزه علمیه مشهد بود. محیط خانوادگی، تربیت دینی و ارتباط با مراکز علمی و مذهبی از همان دوران کودکی نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت علمی ایشان ایفا کرد.

ایشان تحصیلات حوزوی خود را در مشهد آغاز نمود و سپس برای تکمیل مراحل عالی علوم اسلامی به حوزه علمیه قم رفت. بهره‌گیری از محضر استادانی همچون امام خمینی (ره)، آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله میلانی و دیگر بزرگان حوزه، زمینه رشد علمی و فکری ایشان را فراهم ساخت.

همزمان با تحصیل علوم دینی، امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) به فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتی علیه رژیم پهلوی روی آورد. حضور فعال در نهضت اسلامی امام خمینی (ره)، ایراد سخنرانی‌های روشنگرانه، تحمل زندان و تبعید و مشارکت در سازمان‌دهی حرکت‌های انقلابی، بخشی از فعالیت‌های ایشان در دوران مبارزه به شمار می‌رود.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ فصل تازه‌ای در زندگی سیاسی و اجتماعی ایشان گشود. عضویت در شورای انقلاب، نمایندگی امام خمینی (ره) در نهاد‌های مختلف، حضور در جبهه‌های دفاع مقدس، ریاست جمهوری و سرانجام انتخاب به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸، مراحل مهمی از مسئولیت‌های ایشان را تشکیل می‌دهد.

جایگاه علمی و فقهی امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره)

یکی از ابعاد مهم شخصیت امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره)، جایگاه علمی و فقهی ایشان است. اگرچه بسیاری از مردم جهان ایشان را بیشتر به عنوان رهبر سیاسی می‌شناسند، اما پایه اصلی شخصیت ایشان بر دانش حوزوی، فقه، اصول، تفسیر قرآن و علوم اسلامی استوار است.

درس‌های خارج فقه ایشان طی سالیان متمادی از مهم‌ترین محافل علمی حوزه علمیه محسوب شده و آثار متعددی در زمینه فقه، اندیشه اسلامی، فرهنگ و مسائل اجتماعی از ایشان منتشر شده است. نگاه فقهی ایشان، علاوه بر پایبندی به مبانی اصیل اجتهاد شیعی، به مسائل جدید و نیاز‌های جوامع اسلامی نیز توجه ویژه دارد.

در دیدگاه ایشان، فقه اسلامی صرفاً مجموعه‌ای از احکام فردی نیست، بلکه نظامی جامع برای اداره جامعه، تحقق عدالت و هدایت انسان در عرصه‌های مختلف زندگی است. همین نگرش، زمینه‌ساز توجه ویژه ایشان به موضوع فقه حکومتی و نقش دین در مدیریت جامعه شده است.

اندیشه سیاسی و نظریه ولایت فقیه

اندیشه سیاسی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در امتداد مکتب فقه سیاسی شیعه و نظریه ولایت فقیه قرار دارد؛ نظریه‌ای که با رهبری امام خمینی (ره) به مرحله تحقق عملی رسید و در جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب اصلی نظام سیاسی مورد پذیرش قرار گرفت. از منظر امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره)، ولایت فقیه صرفاً یک ساختار حقوقی برای اداره حکومت نیست، بلکه سازوکاری برای صیانت از هویت اسلامی جامعه، تضمین عدالت، حفظ استقلال کشور و جلوگیری از انحراف نظام از آرمان‌های اسلامی به شمار می‌رود.

در نگاه ایشان، مشروعیت حکومت اسلامی از پیوند میان شریعت اسلامی و اراده مردم شکل می‌گیرد. از این رو، مردم‌سالاری دینی یکی از مفاهیم محوری در اندیشه سیاسی ایشان محسوب می‌شود. ایشان بار‌ها تأکید کرده‌اند که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه نه تنها با آموزه‌های اسلامی منافاتی ندارد، بلکه از لوازم تحقق حکومت دینی است. به همین دلیل، انتخابات، حضور مردم در عرصه‌های مختلف و نقش افکار عمومی در اداره جامعه جایگاه ویژه‌ای در منظومه فکری ایشان دارد.

از سوی دیگر، استقلال سیاسی و نفی سلطه بیگانگان از ارکان اصلی اندیشه سیاسی ایشان است. ایشان معتقد بودند که ملت‌های مسلمان تنها زمانی می‌توانند مسیر پیشرفت و توسعه را طی کنند که از وابستگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به قدرت‌های سلطه‌گر رهایی یابند. این نگرش در بسیاری از مواضع سیاسی و بین‌المللی ایشان انعکاس یافته و به یکی از عناصر هویت‌بخش گفتمان جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

گفتمان مقاومت و حمایت از فلسطین

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فکری و سیاسی امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره)، گفتمان مقاومت است. مقاومت در اندیشه ایشان صرفاً به معنای مقابله نظامی با تهدیدات خارجی نیست، بلکه یک راهبرد جامع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای حفظ استقلال و عزت ملت‌ها محسوب می‌شود. در این چارچوب، ملت‌هایی که در برابر فشار‌های خارجی، اشغالگری و سلطه‌جویی ایستادگی می‌کنند، قادر خواهند بود هویت و منافع ملی خود را حفظ نمایند.

مسئله فلسطین در منظومه فکری ایشان جایگاهی محوری داشت. امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) همواره فلسطین را مهم‌ترین مسئله جهان اسلام دانسته و حمایت از ملت فلسطین را وظیفه‌ای انسانی، اسلامی و اخلاقی معرفی کرده‌اند. از دیدگاه ایشان، اشغال سرزمین فلسطین نه تنها یک مسئله سیاسی، بلکه نمادی از بی‌عدالتی در نظام بین‌الملل است که وجدان مسلمانان و آزادگان جهان را به واکنش فرا می‌خواند.

این رویکرد سبب شده است که نام امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) در بسیاری از کشور‌های اسلامی با دفاع از ملت فلسطین و حمایت از آرمان آزادی قدس پیوند بخورد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که استمرار مسئله فلسطین در اولویت‌های جهان اسلام تا حد زیادی تحت تأثیر تأکیدات مستمر ایشان و دیگر رهبران محور مقاومت بوده است.

وحدت اسلامی و تقریب مذاهب

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فکری امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره)، موضوع وحدت اسلامی است. ایشان بر این باور بودند که اختلافات مذهبی و قومی، از مهم‌ترین عوامل تضعیف امت اسلامی در برابر چالش‌های داخلی و خارجی است. از این رو، همواره بر ضرورت گفت‌و‌گو، همگرایی و همکاری میان مذاهب مختلف اسلامی تأکید کرده‌اند.

در نگاه ایشان، وحدت اسلامی به معنای حذف تفاوت‌های فقهی و اعتقادی نیست، بلکه به معنای تمرکز بر مشترکات گسترده میان مسلمانان و پرهیز از نزاع‌های تفرقه‌افکنانه است. ایشان بار‌ها نسبت به پروژه‌های تفرقه‌افکنانه‌ای که با هدف ایجاد شکاف میان شیعه و سنی طراحی می‌شوند هشدار داده و مقابله با این جریان‌ها را از وظایف نخبگان دینی دانسته‌اند.

این دیدگاه به ویژه برای کشور‌هایی مانند افغانستان که دارای تنوع مذهبی و قومی هستند، اهمیت فراوان دارد. تأکید بر همزیستی، احترام متقابل و همکاری میان گروه‌های مختلف اجتماعی و مذهبی می‌تواند زمینه‌ساز ثبات، امنیت و توسعه پایدار باشد.

تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره)

یکی از مفاهیم کلیدی در اندیشه معاصر امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره)، نظریه «تمدن نوین اسلامی» است. ایشان معتقدند که جهان اسلام پس از قرن‌ها عقب‌ماندگی و سلطه بیگانگان، باید به سمت احیای ظرفیت‌های تمدنی خود حرکت کند و الگویی نوین از پیشرفت مبتنی بر ارزش‌های اسلامی ارائه دهد.

در این دیدگاه، تمدن نوین اسلامی تنها به معنای پیشرفت مادی نیست، بلکه ترکیبی از توسعه علمی، عدالت اجتماعی، معنویت، اخلاق، استقلال سیاسی و شکوفایی فرهنگی است. به اعتقاد ایشان، تمدنی که صرفاً بر فناوری و اقتصاد استوار باشد، اما از ارزش‌های اخلاقی و انسانی فاصله بگیرد، نمی‌تواند سعادت واقعی بشر را تأمین کند.

ایشان تحقق تمدن نوین اسلامی را در چند مرحله شامل انقلاب اسلامی، تشکیل نظام اسلامی، ایجاد دولت اسلامی، شکل‌گیری جامعه اسلامی و در نهایت دستیابی به تمدن اسلامی ترسیم کرده‌اند. این نظریه در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین محور‌های مطالعات اندیشه سیاسی و فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

علم، فناوری و نقش جوانان

از دیگر محور‌های برجسته در اندیشه امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره)، توجه ویژه به علم، فناوری و ظرفیت‌های نسل جوان است. ایشان بار‌ها تأکید کرده‌اند که پیشرفت علمی زیربنای استقلال سیاسی و اقتصادی کشور‌ها محسوب می‌شود و بدون تولید علم، هیچ جامعه‌ای قادر به دستیابی به جایگاه شایسته در نظام بین‌الملل نخواهد بود.

در نگاه ایشان، جوانان مهم‌ترین سرمایه هر ملت هستند. ایشان همواره از جوانان به عنوان موتور محرک پیشرفت و تحول یاد کرده و بر ضرورت اعتماد به توانایی‌های آنان تأکید داشته‌اند. بسیاری از سیاست‌های علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر با الهام از همین رویکرد شکل گرفته است.

ایشان معتقد بودند که جوان مسلمان باید دارای سه ویژگی اصلی باشد: ایمان، دانش و روحیه مسئولیت‌پذیری. چنین جوانی می‌تواند ضمن حفظ هویت دینی خود، در عرصه‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی نقش مؤثری در پیشرفت جامعه ایفا کند.

جایگاه افغانستان در دیدگاه‌های امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره)

افغانستان در اندیشه و مواضع امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) جایگاه ویژه‌ای داشته است. مشرکات تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی میان دو ملت ایران و افغانستان همواره مورد تأکید ایشان قرار گرفته است. ایشان بار‌ها از مردم افغانستان به عنوان ملتی مؤمن، مقاوم و دارای پیشینه تمدنی درخشان یاد کرده‌اند.

در دیدگاه ایشان، امنیت و ثبات افغانستان نه تنها برای مردم این کشور، بلکه برای کل منطقه اهمیت دارد. به همین دلیل، ایشان همواره بر ضرورت حفظ وحدت ملی، استقلال سیاسی و مشارکت همه اقوام و گروه‌های اجتماعی در ساخت آینده افغانستان تأکید داشته‌اند.

موضوع مهاجران افغانستانی نیز از جمله مسائلی بوده که در مواضع ایشان مورد توجه قرار گرفته است. تأکید بر حفظ کرامت انسانی مهاجران، فراهم ساختن زمینه‌های آموزشی و حمایت از رشد علمی و فرهنگی آنان از جمله محور‌های مطرح‌شده در این زمینه بوده است.

تأثیر اندیشه‌های امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) بر نخبگان افغانستان

اندیشه‌های امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) در میان بخشی از نخبگان دینی، فرهنگی و دانشگاهی افغانستان بازتاب قابل توجهی داشته است. موضوعاتی همچون استقلال، عدالت، وحدت اسلامی، مقاومت در برابر سلطه خارجی، پیشرفت علمی و احیای هویت اسلامی از جمله مفاهیمی است که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان افغانستان قرار گرفته است.

در حوزه‌های علمیه افغانستان، آثار و دیدگاه‌های فقهی و سیاسی ایشان مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در بسیاری از محافل علمی و فرهنگی، اندیشه‌های ایشان درباره مسائل جهان اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین تعدادی از دانشگاهیان و پژوهشگران افغانستان، نظریه تمدن نوین اسلامی و دیدگاه‌های ایشان درباره نقش علم و فرهنگ در توسعه جوامع اسلامی را موضوع پژوهش‌های خود قرار داده‌اند.

البته میزان تأثیرپذیری از اندیشه‌های ایشان در میان گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی افغانستان یکسان نیست و برداشت‌های متفاوتی از دیدگاه‌های ایشان وجود دارد؛ اما در مجموع نمی‌توان نقش ایشان را در شکل‌گیری بخشی از گفتمان فکری و فرهنگی معاصر افغانستان نادیده گرفت.

نتیجه‌گیری

امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) را می‌توان یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های دینی و سیاسی جهان اسلام در دوران معاصر دانست. اندیشه سیاسی ایشان بر مبانی مردم‌سالاری دینی، استقلال سیاسی، عدالت اجتماعی و نقش‌آفرینی مردم استوار است. در عرصه بین‌المللی، گفتمان مقاومت و حمایت از ملت فلسطین به یکی از شناخته‌شده‌ترین ابعاد شخصیت سیاسی ایشان تبدیل شده است.

همچنین تأکید مستمر بر وحدت اسلامی، تقریب مذاهب، توسعه علمی، نقش جوانان و نظریه تمدن نوین اسلامی، نشان‌دهنده نگاه جامع ایشان به مسائل جهان اسلام است. در افغانستان نیز به دلیل پیوند‌های تاریخی و فرهنگی میان دو ملت، دیدگاه‌ها و مواضع ایشان مورد توجه بخش‌هایی از جامعه علمی، فرهنگی و مذهبی قرار گرفته است.

بررسی میراث فکری امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) نشان می‌دهد که بسیاری از مفاهیم مطرح‌شده از سوی ایشان، از جمله استقلال، عزت اسلامی، پیشرفت علمی، عدالت و وحدت، همچنان از مهم‌ترین چالش‌ها و نیاز‌های جوامع اسلامی محسوب می‌شوند. از این رو، مطالعه و تحلیل اندیشه‌های ایشان می‌تواند در فهم بهتر تحولات معاصر جهان اسلام و چشم‌انداز آینده آن نقش مهمی ایفا کند.