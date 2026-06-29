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مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه استانداردهای حدود ۸۰۰ قطعه خودرو بهطور متوسط هر پنج سال یکبار بازنگری و بهروزرسانی میشود، گفت: شهروندان میتوانند با ارسال کد ۱۰ رقمی درجشده نشان استاندارد به سامانه ۱۵۱۷ از اصالت کالا مطلع شوند.
آقای علی عبدی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: بخشی از قطعات خودرو که برای آنها استاندارد ملی تدوین شده، مشمول استاندارد اجباری هستند و بخشی دیگر در قالب استانداردهای تشویقی قرار میگیرند.
وی با اشاره به انتشار اخباری درباره قدیمی بودن استانداردهای قطعات خودرو افزود: در حوزه قطعات خودرو برای حدود ۸۰۰ قطعه استاندارد تدوین شده و این استانداردها بهصورت دورهای و به طور متوسط هر پنج سال یکبار بازنگری میشوند تا متناسب با تغییرات صنعت و فناوری بهروزرسانی شوند.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: استاندارد نشاندهنده تعهد تولیدکننده به رعایت الزامات فنی، دوام و کارایی قطعات در زنجیره تولید خودرو است؛ زنجیرهای که از هزاران قطعه تشکیل شده است.
عبدی درباره نظارت بر کیفیت خودرو و قطعات آن نیز گفت: نظارتهای سازمان ملی استاندارد در دو حوزه انجام میشود؛ نخست حوزه خودرو که شامل ۸۵ استاندارد اجباری برای خودروهای تولیدی است و آزمونهای مرتبط با خودرو در این بخش انجام میشود و دوم حوزه قطعات خودرو که در واحدهای قطعهسازی تولید میشوند.
وی با اشاره به چالش عرضه برخی قطعات بیکیفیت یا تقلبی در بازار بیان کرد: وظیفه سازمان ملی استاندارد ارزیابی انطباق، بازرسی و نظارت بر کالاهای مشمول استاندارد اجباری و برخورد قانونی با تخلفات است.
عبدی افزود: اگرچه تمرکز اصلی نظارت سازمان بر واحدهای تولیدی است، اما در سطح عرضه نیز با نمونهبرداری از بازار و انجام آزمونهای لازم بر کالاها نظارت میشود.
وی تأکید کرد: نظارت مؤثر در بازار بدون همکاری مردم امکانپذیر نیست و شهروندان باید قطعات مورد نیاز خود را از مراکز معتبر تهیه کرده و به نشان استاندارد و اصالت کالا توجه کنند.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: کالاهای دارای نشان استاندارد دارای یک کد ۱۰ رقمی زیر علامت استاندارد هستند که مردم میتوانند با ارسال این کد به سامانه پیامکی ۱۵۱۷ از اصالت یا عدم اصالت کالا مطلع شوند.
عبدی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده کالاهای بیکیفیت یا فاقد استاندارد، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۷ به سازمان ملی استاندارد اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.