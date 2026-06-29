سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران با هدف پیشگیری از بروز حوادث ناشی از گرمازدگی در مراسم تشییع رهبر شهید، اعلام کرد: شناسایی زودهنگام علائم، اولین قدم در مقابله با گرمازدگی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دستورالعمل های ایمنی و سلامت زائران با هدف پیشگیری از بروز حوادث ناشی از گرمازدگی در مراسم تشییع رهبر شهید منتشر و اعلام شد، علائمی نظیر سردرد، سرگیجه، تهوع، تپش قلب، ضعف عضلانی، تشنگی مفرط و تغییر در میزان تعریق (مانند تعریق شدید یا قطع ناگهانی آن) از نشانه‌های اصلی گرمازدگی محسوب می‌شوند که در موارد حاد می‌تواند منجر به کاهش سطح هوشیاری شود.

بر همین اساس، مدیریت بحران تهران بر رعایت نکات بهداشتی تأکید و توصیه کرد: نوشیدن منظم آب و مایعات طبیعی مانند خاکشیر، تخم‌شربتی و آبلیمو، حتی پیش از احساس تشنگی، حائز اهمیت است.

پوشیدن لباس‌های نخی و گشاد، استفاده از کلاه، چتر و عینک آفتابی برای محافظت در برابر تابش مستقیم آفتاب و پرهیز از مصرف نوشیدنی‌های بسیار شیرین، قهوه و چای پررنگ جهت جلوگیری از کم‌آبی بدن نیز توصیه شده است.

در بخش کمک‌های اولیه نیز در صورت مشاهده فرد مبتلا، باید بلافاصله او را به محیطی خنک یا دارای تهویه منتقل کرد و با باز کردن لباس‌های تنگ، به خنک شدن بدن کمک کرد.

همچنین توصیه می‌شود آب خنک نه یخ به آرامی به فرد داده شود. در مورد افراد بیهوش یا نیمه‌هوشیار نیز تاکید شد به علت خطر بسیار بالای خفگی، باید از دادن آب به آن‌ها خودداری کرد.

این سازمان اعلام کرد: علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع، تپش قلب، ضعف عضلانی و تغییر در میزان تعریق، نشانه‌های جدی گرمازدگی هستند که نباید نادیده گرفته شوند.