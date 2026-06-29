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رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت: اگر قرار است روستاها به محور توسعه کشور تبدیل شوند، باید آینده زنان روستایی مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی پالوج در نشست تخصصی «عاملیت زنان روستایی و عشایری در توسعه ایران» اظهار کرد: توسعه، چنانچه انسانمحور و مبتنی بر رهیافت انسانگرایی باشد و از رویکرد مکانیکی فاصله بگیرد، به تعالی انسان منجر خواهد شد.
وی با اشاره به سهم قابل توجه بانوان در جمعیت کشور افزود: بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهند و از حدود ۲۰ میلیون نفر جمعیت روستایی و عشایری، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر زن هستند.
رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ادامه داد: زنان روستایی نهتنها نباید منفعل باشند، بلکه باید بهصورت فعال در تعیین سرنوشت خود، خانواده، روستا و کشور نقشآفرینی کنند و احساس مشارکت مؤثر در فرآیندهای توسعه را داشته باشند.
پالوج تصریح کرد: زنان روستایی باید در فعالیتهای توسعهای، در خانواده، محیط زندگی و روستای خود حضوری فعال داشته باشند و در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها اثرگذار باشند.
وی با بیان اینکه نقش زنان در توسعه پایدار کاملاً آشکار است، گفت: زنان بهعنوان سلولهای بنیادی توسعه در جوامع محلی و روستاها، نقشی اساسی در پیشبرد اهداف توسعه ایفا میکنند.
رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در پایان خاطرنشان کرد: توجه به توانمندسازی و توانافزایی زنان روستایی و عشایری، ضرورتی انکارناپذیر در مسیر توسعه کشور است.