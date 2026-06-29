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سه مجله از مجلات دانشکدگان فارابی در کتابخانه دیجیتال نشریات الکترونیکی آلمان (EZB) و دو مجله از دانشکده علوم اجتماعی در Open Policy Finder نمایه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجله «آمایش سرزمین»، «حقوق خصوصی» و «مدیریت سرمایه اجتماعی» از مجلات دانشکدگان فارابی در کتابخانه دیجیتال نشریات الکترونیکی آلمان (EZB) و مجلات علمی «مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران» و «توسعه محلی روستایی – شهری» در پایگاه معتبر Open Policy Finder نمایه شدند.
کتابخانه EZB، یکی از معتبرترین و گستردهترین پلتفرمهای دیجیتال جهان برای سازماندهی و دسترسی به نشریات علمی الکترونیکی است که توسط بیش از ۶۷۰ دانشگاه، مؤسسه علمی و کتابخانه پژوهشی در سراسر جهان به عنوان ابزاری کلیدی برای دسترسی سریع و یکپارچه به متن کامل مقالات علمی استفاده میشود.
پایگاه (Open Policy Finder) نیز که پیشتر با نام Sherpa Romeo شناخته میشد، زیر نظر مؤسسه Jisc انگلستان فعالیت میکند و معتبرترین مرجع جهانی برای بررسی سیاستهای دسترسی آزاد، حقوق مالکیت معنوی نویسندگان و ضوابط بایگانی مقالات (Archiving Policy) در مجلات علمی است.