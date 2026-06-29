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طرح بهسازی و اصلاح شبکه برق در ۱۳ روستای بختگان با هزینه بیش از ۳۵ میلیارد ریال اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، جوکار مدیر برق شهرستان بختگان گفت: طرح بهارستان با هدف توسعه و اصلاح زیرساختهای برق رسانی، افزایش ظرفیت شبکه، کاهش خاموشیها و ارتقای خدمات به مشترکان روستایی، در ۱۳ روستای این شهرستان با هزینه بیش از ۳۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت توزیع فارس اجرا شد.
وی افزود: در اجرای طرح بهارستان، اقداماتی از جمله تعویض پایههای فرسوده، جابه جایی تیرهای موجود در معابر، نصب ترانس برای رفع افت ولتاژ مشترکان، اصلاح و نصب روشنایی معابر و بهسازی تاسیسات برق رسانی انجام شده است.
جوکار ادامه دادا: در قالب این طرح و برای تامین برق پایدار شش دستگاه پنل خورشیدی نیز راه اندازی شده است.
شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.