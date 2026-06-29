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برق شیراز علی رغم پیروزی برابر شاهین تهران از صعود به لیگ یک بازماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم فوتبال برق شیراز با پیروزی یک بر صفر مقابل شاهین تهران در هفته بیستوپنجم لیگ دسته دوم کشور، اگرچه سه امتیاز را در ورزشگاه حافظیه حفظ کرد، اما شانس صعود به لیگ یک را از دست داد.
با این برد، برق شیراز با ۴۶ امتیاز در رتبه چهارم گروه نخست باقی ماند و صعود این تیم که پیشتر امیدوار بود، با توجه به فاصله امتیازها غیرممکن شد.
در این دیدار که شامگاه یکشنبه برگزار شد، حامد نیایی تنها گل مسابقه را در دقیقه ۷۸ به ثمر رساند.
از این گروه، فولاد نوین اهواز هفتهها پیش صعود خود را به لیگ دسته اول قطعی کرده و شهرداری ماهشهر نیز به عنوان تیم دوم راهی مرحله پلیآف شد.
در حالی که جایگاه برق شیراز در رده چهارم تثبیت شده، وضعیت نماینده دیگر استان فارس، یعنی تیم شایان دیزل، نگرانکننده است.
شایان دیزل با قرارگیری در رتبه سیزدهم گروه دوم، در آستانه سقوط به لیگ دسته سوم قرار دارد و تنها یک هفته تا پایان رقابتها باقی مانده است.
رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم کشور در ۲ گروه ۱۴ تیمی برگزار میشود.
پس از پایان مرحله گروهی، از هر گروه ۲ تیم نخست جدول به صورت مستقیم به لیگ دسته یک صعود خواهند کرد.
همچنین تیمهای دوم هر گروه در مرحله پلیآف و به صورت رفت و برگشت با هم رقابت میکنند و تیم برتر به عنوان سومین سهمیه، راهی لیگ دسته یک میشود.
از سوی دیگر، تیمهای سیزدهم و چهاردهم جدول ردهبندی در هر گروه به مسابقات لیگ دسته سوم کشور سقوط میکنند.