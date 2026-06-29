بنیاد برکت با هماهنگی کارگروه آرد و نان فرمانداری ویژه و جهاد کشاورزی شهرستان نایین اقدام به حمایت و تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه به ۶۰ درصد از نانوایی‌های سطح شهرستان نایین کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجری بنیاد برکت استان اصفهان گفت: این تسهیلات برای تداوم خدمت رسانی واحد‌های نانوایی شهرستان نایین و تامین نیاز مردم در شرایط بحران، جنگ و قطعی برق اختصاص داده شده است

سید عباسعلی زرگری افزود: نانوایی‌ها می‌توانند این تسهیلات را در زمینه نوسازی، خرید و توسعه تجهیزات نانوایی و تأمین برق در شرایط بحران دریافت کنند.

وی گفت: تا پایان امسال ۹۰ درصد از نانوایی‌های این شهرستان به سیستم برق اضطراری و سوخت مایع تجهیز می‌شوند.