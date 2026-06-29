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استاندار اردبیل با همراهی اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از ۴ واحد تولیدی در شهرک صنعتی شماره دو بازدید و از اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای این واحدها و ایجاد اشتغال برای ۵۰۰ نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در جریان بازدید از ۴ واحد تولیدی در شهرک صنعتی شماره ۲ اظهار کرد: ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حمایت از توسعه این واحدها اختصاصیافته است این واحدها با سرمایهگذاری ۸ هزار میلیاردتومانی بخش خصوصی شکلگرفته و برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کردهاند.
وی گفت: با دریافت این تسهیلات و توسعه خطوط تولید، ظرفیت اشتغال این واحدها میتواند تا یک هزار نفر افزایش یابد همچنین مجموع تسهیلات در نظر گرفته شده برای واحدهای صنعتی و اقتصادی استان افزون بر ۲۴ هزار میلیارد تومان است که تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان آن در سال جاری پرداخت شده است.
استاندار اردبیل افزود: در بازدید از واحد تولید ورقهای پوششی، راهاندازی فاز دوم این مجموعه با تأمین تسهیلات موردنیاز، میتواند نقش مؤثری در تکمیل زنجیره ارزش فولاد در استان ایفا کند این طرح از ظرفیت بالایی برای توسعه صنایع پاییندستی برخوردار است.
امامی یگانه ادامه داد: واحد تولید جاروبرقیهای صنعتی نیز با تأمین نیاز داخل استان و کشور، ظرفیت مناسبی برای اشتغال ایجاد کرده و نقدینگی لازم برای آن تأمین میشود حمایت از این واحد میتواند به خودکفایی در تولید تجهیزات صنعتی کمک شایانی کند.
وی تأکید کرد: در بازدید از واحد تولید قطعات خودروهای سنگین و لنت ترمز واگنهای قطار، باتوجهبه قراردادهای این مجموعه با خودروسازان و راهآهن، حمایت تسهیلاتی برای افزایش ظرفیت تولید در دستور کار قرار گرفت همچنین مجموعه تولید انواع زغال باکیفیت مناسب و دارای ظرفیت صادراتی است و توسعه فاز بعدی آن پیگیری میشود.
استاندار اردبیل یادآور شد: تأمین منابع مالی از مسیرهای دیگر از جمله بازار سرمایه و سرمایهگذاری مشارکتی نیز در دستور کار قرار دارد و این موضوع با جدیت پیگیری میشود هدف ما ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در استان با استفاده از همه ظرفیتهای مالی موجود است.