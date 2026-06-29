به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در نشست شورای انرژی مازندران در ساری گفت: از یک میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک برق در مازندران؛ ۴۵ درصد مشترک خانگی هستند که در ایام غیر گرمای سال ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلووات مصرف دارند، اما این میزان مصرف در زمان گرم سال و استفاده از وسایل سرمایشی به ۲ هزارو ۵۰۰ تا ۳ هزار کیلو وات ساعت می‌رسد.

سید کاظم حسینی کارنامی افزود: در صورت رعایت مصرف بهینه و استفاده از حداقل ممکن تعداد وسایل سرمایشی و همچنین تنظیم دمای اتاق در درجه بالاتر از ۲۵ و استفاده از نور روز برای روشنایی اتاق؛ هیچ خاموشی نداریم.

وی با اشاره به شناسایی ۴۰ هزار مشترک پر مصرف برق در استان گفت: برای این مشترکان و همچنین خوش نشینها، کنتور‌های هوشمند برای کنترل مصرف آنها نصب شد که بصورت اتوماتیک و هوشمند در صورت مصرف بالای برق قطع می‌شود و تا زمانیکه مصرف عادی نشود وصل نمی‌شود.