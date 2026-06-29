به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ازکابل ، رئیس برنامه ملی درمان معتادان وزارت بهداشت افغانستان گفت: اگر چه گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی در مقایسه با سنتی افزایش یافته است، اما بیش از ۳۰ مرکز برای آموزش روش درمان معتادان مصرف کننده مواد صنعتی ایجاد کرده‌ایم.

محب الرحمان صابئین ، افزود: ما هم اکنون در ۳۴ استان افغانستان ۶۷ مرکز درمان معتادان را ایجاد کرده کرده‌ایم که ۱۴ مرکز متعلق به زنان و اطفال، ۷ مرکز نوجوانان و بقیه برای معتادان کهنسال است که در دوره ۴۵ روزه سه هزار و ۵۰۰ بیمار را درمان و روانه جامعه می‌کنیم.

وی گفت: بر همین اساس سالانه بیش از ۴۰ هزار معتاد در افغانستان درمان می‌شوند و اگر چه گرایش به سمت مصرف مواد مخدر صنعتی افزایش یافته است، اما ما بیش از ۳۰ مرکز ایجاد کرده‌ایم تا با روش‌های درمان معتادان مصرف کننده مواد صنعتی آشنا شوند.

رئیس برنامه ملی درمان معتادان وزارت بهداشت افغانستان درباره اشتغال معتادان نیز گفت: پس از درمان، آنها حرفه‌هایی شامل کفش دوزی و خیاطی را آموزش می‌بینند و پس از ترخیص با وسایل کار، اکثر صاحب مغازه می‌شوند و امرار معاش می‌کنند.

محب الرحمان صابئین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در درمان معتادان چقدر از تجربیات جهانی استفاده می‌کنید؟ گفت: ما هر ۶ ماه یک بار دوره‌های آموزشی جدیدی را برگزار می‌کنیم که از تجربیات و رهنمود‌های سازمان جهانی بهداشت، دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل متحد‏ (unodc) و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (undp) استفاده می‌کنیم و شیوه درمان‌ها به روز است.