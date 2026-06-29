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سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه هیچگونه افزایش قیمتی برای شیرخشک اعمال نشده، با رد هرگونه شایعهای در این زمینه، گفت: ثبات بازار، پایداری زنجیره تأمین، کفایت ذخایر، استمرار تولید و رد هرگونه شایعه درباره افزایش قیمت شیرخشک همچنان مورد تاکید سازمان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو، با اشاره به برداشت نادرست یکی از رسانهها از صحبتهای مدیرکل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو، ضمن تاکید بر اهمیت اصل امانتداری، انتقال دقیق مفاهیم و جلوگیری از نگرانی بیمورد در جامعه از سوی رسانهها، گفت: بررسی دقیق وضعیت موجودی انبارها، خطوط تولید و سازوکارهای توزیع نشان میدهد هیچگونه نگرانی در زمینه تأمین شیرخشک وجود ندارد. همچنین مبتنی بر سامانه تیتک، روند ثبت و رهگیری فرآوردههای سلامتمحور مطلوب است و دسترسی خانوادهها به شیرخشک بدون هیچگونه محدودیتی برقرار است.
برآورد مصرف ماهانه ۶میلیون قوطی شیرخشک در کشور
هاشمی افزود: ارزیابی وضعیت کنونی بازار نشاندهنده ثبات کامل در زنجیره تأمین است. مصرف ماهانه شیرخشک در کشور حدود ۶ میلیون قوطی برآورد میشود که از طریق ظرفیت تولید داخلی و واردات برنامهریزیشده به طور کامل پوشش داده میشود. مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید نیز تأمین شده و هیچگونه کمبود ساختاری یا نگرانی بابت توقف چرخه تولید وجود ندارد.
وضعیت موجودی شیرخشک
وی با اشاره به وضعیت موجودی شیر خشک تصریح کرد: هماکنون بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار قوطی مازاد شیرخشک معمولی در کشور موجود است. همچنین برای شیرخشکهای رژیمی و تخصصی از جمله «پپتی» حدود دو ماه ذخیره در گمرکات وجود دارد که نیاز کوتاهمدت بازار را به طور کامل پوشش میدهد و کمبودهای احتمالی، محدود و موقتی است.
تامین ۹۰ درصد شیرخشک مورد نیاز با تولید داخلی
سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: حدود ۹۰ درصد شیرخشک مورد نیاز کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود. در قالب طرح ذخیره استراتژیک نیز با چهار شرکت تولیدکننده قرارداد منعقد شده و خطوط تولید این شرکتها به صورت شبانهروزی و با حداکثر ظرفیت فعال هستند تا در هر شرایطی پاسخگوی نیاز بازار باشند.
قیمتگذاری در چارچوب مصوبات کمیسیون قیمتگذاری/ افزایش قیمت نداریم
هاشمی درباره موضوع قیمتگذاری شیرخشک نیز تأکید کرد: سیاستهای قیمتگذاری صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قانونی قیمتگذاری انجام میشود. در حال حاضر هیچگونه افزایش قیمتی اعمال نشده و تمرکز سازمان بر حفظ پایداری زنجیره تأمین و جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در بازار است. اصولا بحث قیمت مبتنی بر طی مراحل قانونی است که در حال حاضر برنامه جدیدی برای آن تعریف نشده است.
پیگیری پرداخت مطالبات داروخانهها
وی درباره برخی مشکلات مقطعی در عرضه شیرخشک گفت: موارد محدود عدم عرضه از سوی برخی شرکتها، ناشی از مسائل مربوط به تسویه مطالبات است و سازمان غذا و دارو پیگیر پرداخت مطالبات داروخانههاست تا چرخه توزیع دچار اختلال نشود. شرکتها نیز حق قطع عرضه بدون هماهنگی را ندارند.
سهمیه ماهانه هر نوزاد چند قوطی شیرخشک یارانهای است؟
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره نحوه توزیع شیرخشک نیز اظهار کرد: سهمیهبندی شیرخشک بر اساس نظرات تخصصی معاونت درمان و کمیته کشوری ترویج شیر مادر انجام میشود؛ بهگونهای که کودکان صفر تا شش ماه، ۱۰ قوطی یارانهای و چهار قوطی غیریارانهای، کودکان شش تا ۱۲ماه، هشت قوطی یارانهای و چهار قوطی غیریارانهای و کودکان ۱۲ تا ۲۴ ماه، چهار قوطی یارانهای و چهار قوطی غیریارانهای دریافت میکنند و در هر مراجعه نیز حداکثر دو قوطی تحویل میشود.
وی با اشاره به وضعیت شیرخشکهای رژیمی نیز افزود: این فرآوردهها نیز به صورت مستمر پایش میشوند. ذخایر موجود، نیاز کوتاهمدت کشور را پوشش میدهد و تأمین مواد اولیه با همکاری بانک مرکزی در حال انجام است. اولویت تأمین نیز با نوزادان زیر شش ماه است. قیمت شیرخشکهای رژیمی نیز مانند سایر محصولات، صرفاً در چارچوب مصوبات قانونی تعیین میشود و توزیع آنها بر اساس سامانه مکانیزه و کد ملی انجام میشود.
اصرار بر مصرف برند خاص، توجیه علمی ندارد
هاشمی درباره برخی برندهای شیرخشک نیز گفت: سیاستهای اعمالشده با هدف استانداردسازی و ارتقای کیفیت فرآوردهها اتخاذ شده است. بر اساس مستندات علمی، فرمولاسیون بیش از ۹۵ درصد شیرخشکهای رگولار مشابه است و محصولات همرده توان پاسخگویی کامل به نیاز تغذیهای نوزادان را دارند؛ بنابراین اصرار بر مصرف یک برند خاص، توجیه علمی ندارد.
وی در پاسخ به برخی اظهارات درباره نبود برند «نان» در داروخانهها نیز تصریح کرد: این ادعا صحت ندارد. اداره کل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک نیز پیش از تولید، حین تولید و پس از تولید، انواع آزمونها و آنالیزهای تخصصی را بر روی فرآوردهها انجام میدهد و هرگونه عدم انطباق احتمالی را به صورت مستمر رصد و پیگیری میکند.
حمایت از تولیدکنندگان داخلی
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به حمایت از تولید داخل خاطرنشان کرد: سازمان از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی که حدود ۹۰ درصد نیاز بازار را تأمین میکنند، حمایت میکند. انعقاد قراردادهای ذخیره استراتژیک، نظارت مستمر بر کیفیت، پیگیری تخصیص ارز، برگزاری نشستهای تخصصی و حمایت از افزایش ظرفیت تولید، از جمله برنامههای سازمان برای تقویت تولید داخل و کاهش وابستگی به واردات است.
هاشمی در پایان مجددا تأکید کرد: هرگونه شایعه درباره افزایش قیمت شیرخشک در شرایط فعلی فاقد صحت است. بازار در وضعیت متعادل قرار دارد، تولید و ذخایر در سطح مطلوب است و قیمتگذاری نیز صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قانونی قیمتگذاری و پس از طی مراحل قانونی انجام خواهد شد.