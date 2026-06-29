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معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش قیمت انرژی صنایع باید به صورت تدریجی، مدیریت شده و متناسب با توان رقابتی بنگاهها باشد.
آقای رضا انصاری در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: نگاه حاکم در حوزه سیاستگذاری انرژی صنایع صرفا بحث اصلاح قیمت است، بهگونهای که قیمت انرژی را برای صنایع آنچنان افزایش داده است که حاشیه سود بسیاری از بنگاهها کاهش یافته است و این سیاست نادرست است.
وی گفت: در حوزه تامین انرژی صنایع هم با کمبود انرژی مواجهیم و هم سیاستگذاریهای نادرست که به تولید آسیب زده است.
معاون وزیر صمت افزود: در صنایع دنیا و به ویژه در کشورهایی که در حال توسعه صنعتی هستند، از صنایع حمایت میشود. صنایع ما هنوز به سطح رقابتی با دنیا نرسیدهاند و برخی از آنها توان رقابت بین المللی ندارند، پس نیاز به حمایت دارند.
انصاری عنوان کرد: حتی در اقتصادهای لیبرال دنیا از صنایعی که میخواهند توان رقابتی خود را ارتقاء دهند، حمایت میشود، اگر میخواهیم به رشد صنعتی برسیم باید به سیاستگذاری انرژی صنایع توجه بیشتری شود.