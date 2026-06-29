معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: از مجموع ۱۶۰ مورد بازرسی در خردادماه امسال، ۱۳ مرکز متخلف مهروموم و تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم از انجام ۱۶۰ مورد بازرسی از مراکز درمانی، مطب‌ها و مراکز غیرمجاز در خردادماه خبر داد و گفت: در نتیجه این نظارت‌ها، ۱۳ مرکز متخلف مهروموم یا تعطیل شدند.

روح‌الله تقوی با بیان اینکه این بازرسی‌ها توسط کارشناسان اداره نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان انجام شده است، افزود: از مجموع بازرسی‌ها، ۷۲ مورد مربوط به مطب پزشکان و دندانپزشکان، ۴۵ مورد مربوط به مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی و ۴۳ مورد مربوط به مراکز غیرمجاز بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت برای ۷ مرکز تذکر کتبی صادر شد، پرونده ۲ مرکز متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی و پرونده ۱۰ مرکز دیگر برای رسیدگی قانونی به دادسرا ارجاع شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم هدف از این نظارت‌ها را ارتقای کیفیت خدمات سلامت، صیانت از حقوق بیماران و برخورد با مراکز فاقد مجوز یا متخلف عنوان کرد و گفت: این بازرسی‌ها به‌صورت مستمر در سطح استان ادامه خواهد داشت.