سرپرست تعزیرات حکومتی خوزستان از رسیدگی به بیش از ۷ هزار فقره پرونده تعزیراتی در سه ماهه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، بهرام بهمئی گفت: در سه ماهه اول سال جاری به هفت هزار و ۷۰۴ فقره پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی خوزستان رسیدگی شده است.

سرپرست تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: از این تعداد پرونده پنج هزار و ۶۱۱ فقره کالا و خدمات، یک هزار و ۷۴۸ فقره قاچاق کالا و ارز و ۳۴۵ فقره گزارشات بهداشتی، دارو و درمان می‌باشد.

بهمئی گفت: عدم درج قیمت بیشترین تخلف بوده و پس از آن گرانفروشی و ارائه نکردن فاکتور خرید می‌باشد.

سرپرست تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: گزارشات از سوی دستگاه‌های نظارتی و کاشف و همچنین شکایت مردمی در سامانه اینترنتی ۱۳۵ به شعب تعزیرات حکومتی رسیده است.