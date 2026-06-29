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پنج هزار معتاد متجاهر در ۱۹ مرکز نگهداری و درمان خراسان رضوی در حال ترک مواد مخدر هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی گفت: حدود ۹۶ هزار نفر از معتادان نیز در مراکز ماده ۱۵ به صورت اختیاری و خود معرف تحت پوشش خدمات درمان، کاهش آسیب و بازتوانی قرار دارند.
علی زندی افزود: در خراسان رضوی بر اساس مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و آیین نامههای اجرایی مربوطه، تعداد ۹۷۰ مرکز درمان، کاهش آسیب و بازتوانی معتادان مواد مخدر و روانگردان با اخذ مجوز از دانشگاههای علوم پزشکی و یا بهزیستی استان به صورت دولتی و یا غیردولتی فعالند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی گفت: از مجموع ۱۹ مرکز نگهداری و درمان موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در استان ۱۸ مرکز مربوط به مردان و یک مرکز ویژه زنان است.
زندی اظهار کرد: همچنین ۸۵۱ مرکز درمان با داروهای آگونیست از قبیل مراکز درمان نگهدارنده با متادون، بوپرنورفین و شربت تریاک، هفت مرکز گذری کاهش آسیب، یک بخش بستری روانپزشکی اعتیاد، ۸۴ مرکز اقامتی میان مدت، یک مرکز اقامتی بلندمدت اجتماع درمانمدار، سه مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری، ۲ مرکز سرپناه ویژه معتادان بیخانمان و چهار مرکز بین راهی ویژه بهبودیافتگان بیخانمان در خراسان رضوی فعالیت میکنند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی گفت: در خراسان رضوی یک مرکز «امید و زندگی» در حسن آباد راهاندازی شده است که از بهترین مراکز ماده ۱۶ کشور است و نقش مهمی در حوزه آموزش، اشتغال و بازسازی شخصیت معتادان ایفاء میکند.