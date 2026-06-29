به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری گفت: متاسفانه محور هشترود به تبریز از وضعیت خوبی برخوردار نیست و هرروز شاهد تصادفات و اعتراض رانندگان هستیم و با توجه به اهمیت این محور راهبردی، تصمیمات مقتضی برای تسریع در روند اجرای پروژه اتخاذ شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: همچنین مقرر شده است گزارش پیشرفت این طرح به‌صورت هفتگی به دفتر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی ارسال شود.

شهسواری ادامه داد: با آغاز فعالیت ۲ پیمانکار جدید در حوزه راه استان و بهره‌برداری از یک باند آزادراه در محدوده پل بیات تا هشترود که در جنگ تحمیلی رمضان مورد اصابت موشک قرار گرفت این محور تا چند ماه آینده زیر ترافیک خواهد رفت.