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رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان گفت: برای نخستینبار در کشور، سنگینترین میوه آناناس ایران با وزن سه کیلو و ۵۹۰ گرم در پردیس تحقیقات کشاورزی چابهار تولید و ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، خالد میری، گفت: این دستاورد ارزشمند حاصل تلاش چندساله محققان مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان در زمینه بررسی سازگاری، تولید و توسعه کشت آناناس در شرایط اقلیمی جنوب سیستان و بلوچستان است.
وی افزود: تحقیقات مربوط به کشت آناناس در منطقه چابهار از سالهای گذشته آغاز شده و نتایج بهدستآمده نشان میدهد که اقلیم جنوب استان، بهویژه نواحی ساحلی چابهار، ظرفیت مناسبی برای تولید این میوه گرمسیری دارد.
رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان ادامه داد: ثبت این نصاب، گامی مهم در مسیر توسعه کشت آناناس در کشور و نشانهای از توانمندی پژوهشگران ایرانی در بومیسازی تولید محصولات گرمسیری به شمار میرود.
میری بیان کرد: تولید آناناس در پردیس تحقیقات چابهار میتواند زمینهساز گسترش کشت تجاری این محصول، افزایش تنوع محصولات کشاورزی و ایجاد فرصتهای اقتصادی جدید برای بهرهبرداران و کشاورزان منطقه باشد.
وی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان در سالهای اخیر اجرای طرحهای تحقیقاتی مرتبط با محصولات گرمسیری را با هدف شناسایی ظرفیتهای جدید کشاورزی، ارتقای بهرهوری و کمک به توسعه پایدار کشاورزی در جنوب استان دنبال کرده است.